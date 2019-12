anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutihimovic torna a parlare del suo futuro e per la prima volta, annuncia che, con ogni probabilità, sarà di scena di nuovo in Serie A. “Tornerò in Serie A, ho bisogno di pensare anche agli interessi della mia famiglia. Quando valuto una proposta non penso solo alla squadra in questione, ma ad una serie di altri fattori”. L’attaccante svedese, intervistato da GQ, apre le porte ad un possibile ritorno nel nostro campionato. “Ci vediamo presto in Serie A – ha continuato, che nelle scorse settimane ha espresso la voglia di tornare a giocare con Carlo Ancelotti -. La squadra? E’ una società che ha bisogno di tornare in alto, di ricominciare a vincere, pronta a sfidare tutti. Sono felice, perché dopo tanti anni sul campo ho bisogno di stimoli importanti che mi facciano continuare a dare il ...

anteprima24 : ** Ibra e l'#Annuncio che fa sognare i tifosi del ##Napoli: le parole di Zlatan ** - StefanoPecchia : @SpudFNVPN dopo l’annuncio di Ibra..????,???? o ????? - MilanWorldForum : Milan: l'annuncio di Ibra. Le dichiarazioni dello svedese -) -