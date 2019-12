Gomme da masticare per prevenire la carie | quali scegliere

dilei

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)ogni tanto un chewing gum senza zucchero può aiutare ala. Questa è la principale conclusione di uno studio di revisione condotto da un’equipe scientifica attiva presso il King’s College di Londra. Gli esperti in questione hanno preso in esame i dati di 12 studi effettuati nell’arco degli ultimi 50 anni. I dettagli di questo corposo lavoro di revisione sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica Journal of Dental Research: Clinical & Translational Research. La meta-analisi ha portato alla luce la possibilità, grazie alla masticazione di chewing gum senza zucchero, di apprezzare una riduzione della progressione naturale delladentale sia negli adulti, sia nei bambini. Numeri alla mano, ricordiamo che gli studiosi del King’s College hanno scoperto che ledasenza zucchero possono abbassare del 28% ...

forevhazz : RT @cielidestate: me tipo anche quando mi compra le gomme da masticare: - nondimentico74 : RT @AntoBruno10: Alcune persone sono come le gomme da masticare. All’inizio sono piacevoli e fresche poi perdono elasticità e sciolto lo zu… - fixlenur : RT @cielidestate: me tipo anche quando mi compra le gomme da masticare: -