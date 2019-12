È morto Cha in Ha | star coreana di 27 anni | giallo sulla causa

Messina - morto Thomas : il clochard che faceva di tutto per i suoi cani : Thomas, il clochard tedesco che da anni viveva in una roulotte in pieno centro a Messina, è stato rinvenuto privo di vita nei giorni scorsi nel centro della cittadina siciliana dove ormai tutti lo conoscevano. Ora con la sua morte quei cani hanno bisogno di un nuova casa e per questo a Messina è scattata ora la ricerca di un rifugio che possa ospitarli con dignità.Continua a leggere

È morto a 35 anni l’attore Godfrey Gao - durante le riprese del reality “Chase Me” : L’attore e modello Godfrey Gao è morto a 35 anni nella città cinese di Ningbo, durante le riprese di Chase Me, un reality televisivo in cui due squadre si affrontano in una serie di gare, soprattutto fisiche. I produttori di

E’ morto l’attore Michael J. Pollard - aveva 80anni : l’attore statunitense Michael J. Pollard è morto mercoledì 20 novembre a 80 anni per un arresto cardiaco. Protagonista di numerosi film cult, dove ha impersonato spesso con il suo sguardo serafico personaggi malvagi o eccentrici. Pollard è morto in un ospedale di Los Angeles, per un arresto cardiaco, all'età di 80 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo amico Dawn Walker a The Hollywood Reporter, precisando che il decesso è ...

È morto l’attore statunitense Michael J. Pollard - diventato famoso per il suo ruolo in “Gangster Story” : L’attore statunitense Michael J. Pollard è morto mercoledì 20 novembre a 80 anni per un arresto cardiaco. La notizia è stata data venerdì dai giornali statunitensi. Dopo i primi anni di carriera fatti di piccoli ruoli secondari, Pollard era diventato

Il figlio di Richard von Weizsäcker - ex presidente della Repubblica tedesco - è stato accoltellato ed è morto : Fritz von Weizsäcker, figlio di Richard von Weizsäcker, che fu presidente della Repubblica prima della Germania Ovest e poi della Germania unita tra il 1984 e il 1994, è stato accoltellato ed è morto poco dopo, martedì sera a Berlino. Von Weizsäcker

Clochard trovato morto a Milano : aveva polsi e caviglie legati col fil di ferro : L’hanno trovato morto poco fuori da un parcheggio, in una livida, piovosa mattinata milanese, all’aeroporto di Linate, deserto dall’estate scorsa perché in fase di ristrutturazione fino al 26 ottobre, quando riaprirà.Davide Baruffini, 42 anni, un senzatetto che andava sempre in giro con il suo strumento, e per questo era conosciuto come ‘il trombettista’, era legato con del filo di ferro alle mani e ai ...

Clochard trovato morto a Milano : aveva polsi e caviglie legati col fil di ferro : L’hanno trovato morto poco fuori da un parcheggio, in una livida, piovosa mattinata milanese, all’aeroporto di Linate, deserto dall’estate scorsa perché in fase di ristrutturazione fino al 26 ottobre, quando riaprirà.Davide Baruffini, 42 anni, un senzatetto che andava sempre in giro con il suo strumento, e per questo era conosciuto come ‘il trombettista’, era legato con del filo di ferro alle mani e ai ...

Clochard trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto di Linate : Un uomo è stato trovato morto questa mattina a Milano nel parcheggio dell'aeroporto di Linate. Stando alle prime informazioni si tratta di un clochard di 42 anni. Al momento del ritrovamento aveva mani e piedi legati con un filo di ferro. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11 e sono stati gli operai che stanno lavorando alla ristrutturazione dell'aeroporto ad accorgersi della presenza del corpo. Sul caso indaga la polizia.

Linate - clochard trovato morto e legato : 15.06 Un uomo è stato trovato morto stamane a Milano nel parcheggio dell'aeroporto di Linate. Stando alle prime informazioni si tratta di un clochard di 42 anni. Al momento del ritrovamento aveva mani e piedi legati con un filo di ferro. Sono stati gli operai che stanno lavorando alla ristrutturazione dell'aeroporto ad accorgersi della presenza del corpo. Sul caso indaga la polizia.

Linate - clochard trovato morto : aveva mani e piedi legati con filo di ferro : Un clochard italiano di 42 anni è stato trovato morto questa mattina nel parcheggio dell’aeroporto di Linate, legato mani e piedi con un filo di ferro. Indagano gli agenti della Questura di Milano. L'articolo Linate, clochard trovato morto: aveva mani e piedi legati con filo di ferro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cinema in lutto! E' morto Richard Carter - l'interprete australiano aveva 65 anni : Richard Carter, noto per i film Mad Max: Fury Road(2015), Il grande Gatsby (2013) Happy Feet (2006) e Mad Max Fury Road, è morto nella sua casa nel New South Wales (Australia), dopo una breve malattia, all’età di 65 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.-- È apparso dappertutto in una carriera durata quattro decenni – tra cui programmi televisivi ...