È guerra tra Ferragni e Codacons

I MEDICI 3/ Diretta e anticipazioni : è guerra tra Lorenzo e Sisto IV - 2 Dicembre - : I MEDICI 3, Diretta e anticipazioni: tra Lorenzo e lo stato Pontificio scoppia la guerra. Sisto IV si allea con il Regno di Napoli, che..., 2 Dicembre 2019,

Mientras dure la guerra - la rabbia e il dolore di un intellettuale per l’ascesa del franchismo : Esprime una riflessione esplicitamente politica il nuovo film di Alejandro Amenàbar, Mientras dure la guerra, in programma al 37° Torino Film Festival dopo aver partecipato a quelli di Toronto e San Sebastian. Il cineasta cileno ma da sempre residente in Spagna di cui è cittadino, ha deciso di rivisitare i prodromi del franchismo assumendo il punto di vista del grande intellettuale e scrittore Miguel de Unamuno (Karra Elejalde) nel 1936 ...

Anticipazioni I Medici del 2 dicembre : Riaro vuole una guerra tra Roma e Firenze : Torna oggi, 2 dicembre, su Rai 1 il terzo e ultimo capitolo de I Medici, la saga prodotta da Lux Vide e dedicata alla potente famiglia fiorentina. La nuova stagione si apre a pochi mesi di distanza dalla Congiura dei Pazzi che ha causato la porte di Giuliano, il fratello di Lorenzo. Quest'ultimo appare cambiato dalla tragedia che lo ha colpito e nutre un forte desiderio di vendetta al quale si aggiunge l'impegno di proteggere la famiglia, ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : Marina incontra Sebastiano Rosato e sarà guerra! : Marina riuscirà a convincere Fabrizio a farle conoscere suo zio Sebastiano. L'incontro tra i due farà scintille!

guerra DI SPIE/ Un disertore cinese passa all'Australia - tutte le trame di Pechino : Per la prima volta un ufficiale dell'intelligence cinese passa a un paese occidentale: l'Australia, che da tempo è nel mirino di Pechino

Tra Washington e Pechino è in corso anche la guerra degli oppioidi : Nel 2018 il Fentanyl, un oppioide sintetico più potente dell’eroina, ha causato la morte per overdose di oltre 32mila persone negli Stati Uniti. La Cina è stata indicata dalle autorità statunitensi come principale fornitore del farmaco. Leggi

Da Angela a La guerra è finita e Medical Report : la data di debutto e la trama delle nuove fiction di Rai1 : Da Angela a La Guerra è finita e Medical Report, sono questi alcuni dei titoli nuovi che il pubblico di Rai1 vedrà scorrere sul proprio televisore quando si tornerà a regime dopo le vacanze di Natale. Presto la televisione si spegnerà, o quasi, per lasciare spazio a serate in compagnia tra tombolate e cenoni, ma quando si tornerà ci sarà l'imbarazzo della scelta perché tra intrattenimento, graditi ritorni e nuove fiction non ci sarà davvero ...

Calciomercato - esplode il caso Chiesa a Firenze - ora è guerra tra Juve e Inter per acquistare il forte attaccante della nazionale : esplode a Firenze il caso Chiesa. Il forte giocatore della nazionale è arrivato molto stanco dagli impegni in azzurro e Montella ha preferito tenerlo in panchina per tutti i ’90 minuti della partita persa con il Verona. Montella ha fatto più volte riscaldare Federico Chiesa ma il giocatore non è mai entrato. Sembra che il giocatore abbia detto al tecnico di non sentirsela di scendere in campo e che preferiva non essere utilizzato. ...

Mafia nigeriana - l’investigatore : “A Palermo integrazione criminale con Cosa nostra. Senza arresti si sarebbe arrivati alla guerra” : Un’integrazione criminale arrivata prima di quella sociale. È quello che è successo a Palermo tra gli uomini di Cosa nostra e quelli della Mafia nigeriana, cioè le associazioni criminali nate soprattutto nella città di Benin city che negli anni hanno messo radici anche in Italia. Si tratta di diversi clan, ognuno con un nome e un rituale diverso – Black Axe, Viking, Eye – che per i magistrati della procura sono ...

Netanyahu va alla guerra contro i magistrati. L'ultimo azzardo è un attacco alla democrazia : Mai nei 71 anni della storia dello Stato d’Israele, una storia complessa, spesso drammatica, un primo ministro aveva chiamato la piazza a mobilitarsi contro un “golpe” pilotato dalla Magistratura in combutta “con le élite e gli arabi israeliani al servizio dei terroristi palestinesi”. Da ieri notte, Benjamin “Bibi” Netanyahu è entrato nella storia d’Israele non come il premier ...

“La resa dei conti”. Amici - è guerra tra la Celentano e Rudy Zerbi. E già si parla di “espulsioni” : Come spesso accade in questo periodo dell’anno, Amici prende il volo e succede letteralmente di tutto. Se avete visto le ultime due puntate di Amici di Maria De Filippi vi sarete conto che le cose si stanno mettendo male alcuni protagonisti. Parliamo ovviamente di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che siamo sicuri faranno parlare molto di sé nella puntata di sabato 23 novembre. Ma cos’è successo esattamente? I ragazzi sono molto tranquilli su ...

TERZA guerra MONDIALE/ Caos Hong Kong - la variabile Putin tra Cina e Trump : Situazione sempre più tesa a Hong Kong, ma la Cina non sembra voler intervenire militarmente. Le conseguenze sul piano internazionale

Parte l'assalto alla manovra : la guerra tra gli alleati di Governo dietro la valanga di emendamenti : Con la presentazione dei 4500 emendamenti in Commissione Bilancio al Senato, inizia il consueto balletto parlamentare intorno alla manovra. Una valanga di proposte che sarà discussa solo in Parte, e ancor meno verrà approvata. Ma può invece tornare utile in quella che al momento sembra sia l’unica cosa interessi alle forze di maggioranza: la guerra delle bandierine fatta di accuse reciproche e di recriminazioni. La ...

Venezia - Matera - le donazioni e l’invidia : anche nel dramma la guerra tra poveri resta la preferita dagli italiani : Non ce la facciamo proprio. Non ce la facciamo noi italiani a focalizzare i problemi, le emergenze, le criticità, a dare ordine alle cose e ad attribuire priorità. Per noi c’è un unico criterio da utilizzare per risolvere un problema: prima vengo io, poi tutti gli altri. Ed è così che nel dramma di questi giorni, in cui le condizioni meteorologiche hanno messo in ginocchio diversi territori del nostro Bel Paese da nord a sud, è iniziata ...