CorMez | spogliatoio spaccato in quattro gruppi | ecco i nomi

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Sul Corriere del Mezzogiorno Monica Scozzafava individua ischieramenti presenti nellodel Napoli. Schieramenti resi ancora più evidenti ieri, quando, in occasione della festa di compleanno di Maksimovic, alla quale il serbo aveva invitato tutta la squadra, in molti non si sono presentati. Isono: i ribelli, i dissidenti, i mediatori, i pacifisti. Il primo gruppo è quello dei ribelli, i senatori che hanno guidato l’ammutinamento. Insigne, Allan, Mertens, Callejon e Koulibaly. Hanno deciso loro il no al ritiro, come ormai è noto. Mertens e Callejon alle prese con i contratti in scadenza, hanno più di un motivo di frizione con il club. Dal capitano ci si sarebbe aspettato invece un atteggiamento più conciliante. Kalidou è rimasto deluso dal mercato, sarebbe voluto partire. Si sono pentiti tutti dell’ammutinamento, scrive la Scozzafava, Il secondo gruppo è ...

