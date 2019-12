Clima | Novembre 2019 tra i 3 più caldi mai registrati | autunno con 1 | 1°C sopra la media

Fridays for Future - sciopero oggi 29 novembre/ Taranto - corteo "Ilva Climate monster" : Fridays for Future, oggi sciopero 29 novembre: a Torino protestano contro Black Friday. A Taranto la mobilitazione si associa a quella sull'ex Ilva.

FRIDAYS FOR FUTURE - SCIOPERO OGGI 29 NOVEMBRE/ Sardine-Clima : "- Amazon - + Amazzonia" : FRIDAYS for FUTURE, venerdì di SCIOPERO per il clima: manifestazione OGGI 29 NOVEMBRE 2019. Maxi corteo a Milano: sardine in piazza, '+Amazzonia, - Amazon'

Quarto sciopero per il Clima - il 29 novembre lezioni a rischio per il FridaysForFuture : lezioni a rischio domani, venerdì 29 novembre, in tutte le scuole d'Italia per lo sciopero globale per il clima: è infatti in programma il Quarto appuntamento del FridaysForFuture movimento giovanile che lotta ai cambiamenti climatici ispirato dall'attivista svedese Greta Thunberg. Ecco tutto quello che c'è da sapere, dalla mappa delle manifestazioni al nodo sulla giustificazione da presentare a scuola.Continua a leggere

Aramco - Ipo al via il 17 novembre Climate change fra i rischi in Borsa : La tanto attesa data per l’Ipo del secolo, così com’è stata definita la quotazione di Saudi Aramco, la società petrolifera dell’Arabia Saudita da cui proviene il 10% della produzione mondiale di greggio, è stata fissata: il 17 novembre iniziano le sottoscrizioni per lo sbarco in Borsa destinato a divenire la più grande quotazione in Borsa al mondo Segui su affaritaliani.it

Previsioni Meteo Milano : Clima umido e uggioso - con Novembre è arrivato l’Autunno [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Continuano le giornate uggiose sul capoluogo lombardo, all’insegna di nubi medio-basse piuttosto diffuse e persistenti, salvo qualche fase con cieli un po’ più aperti. Gli Stati medio-bassi sono ormai permeati di umidità elevata, per di più si è innescato un solco depressionario innescato da una vasta depressione in prossimità del Regno Unito, destinato ad approfondirsi ulteriormente nel corso delle ...