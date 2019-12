Classifica Spotify 2019 | i più ascoltati in Italia e nel mondo | Ultimo in testa

optimaitalia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Lasvela gli artisti più ascolti dagli utenti ine nel resto del. Vasta e variegata nei generi musicali, se l’Urban rimane il genere più ascoltato ed apprezzato, c'è spazio anche per il pop. Apre ladeglini piùil giovane, seguito da Salmo e Sfera Ebbasta. Al quarto posto troviamo Gemitaiz e al quinto posto MadMan. Per quel che riguarda le artiste di sesso femminile apprezzate dal pubblicono, in vetta troviamo Billie Eilish ma le nostre Elisa ed Alessandra Amoroso sono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Ariana Grande è al quarto e Ana Mena al quinto.apre ladegli artisti uomini piùin, seguito da Salmo e Sfera Ebbasta. Gemitaiz è al quarto posto e MadMan al quinto. La canzone più ascoltata delè di Coez: la sua E' Sempre Bello ...

sognoniiall : RT @_happinessmnicx: Niccolò Moriconi in arte Ultimo :' artista più ascoltato su spotify nel 2019' Riempie palazzetti e stadi 2,6 milioni d… - flamanc24 : RT @_happinessmnicx: Niccolò Moriconi in arte Ultimo :' artista più ascoltato su spotify nel 2019' Riempie palazzetti e stadi 2,6 milioni d… - Elisabe02351034 : RT @_happinessmnicx: Niccolò Moriconi in arte Ultimo :' artista più ascoltato su spotify nel 2019' Riempie palazzetti e stadi 2,6 milioni d… -