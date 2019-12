Caso Cogne | Carlo Taormina chiede la casa in cui è morto Samuele Lorenzi

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ladi Montroz è stato lo scenario in cui il piccoloha perso la vita. Era il 30 gennaio del 2002 quando la madre, Anna Maria Franzoni, ha iniziato a scontare la pena di 16 anni di carcere. Purtroppo il periodo natalizio non risparmia tristi ricorrenze e clamorosi risvolti giudiziari. Scatta la contesa giudiziaria sulla villetta di. L’avvocatola vuole pignorare, Annamaria Franzoni si è opposta e della vicenda si occuperà il Tribunale di Aosta. La sfida legale ha origine nella sentenza civile che ha condannato la Franzoni a risarcire il penalista, che era stato un suo avvocato, per un mancato compenso di oltre 275mila euro, per la difesa nel giudizio. La sentenza del tribunale di Bologna che ha accolto le ragioni dell’avvocatoè esecutiva da marzo 2017. Il 22 ottobre a Franzoni è stato notificato il pignoramento sull’unico bene ...

caterinaberardi : Caso #Cogne: avvocato #CarloTaormina esige da #AnnamariaFranzoni la somma di 275mila euro per la sua #difesa. Per… - Garrasput : La memorabile strategia difensiva di Taormina: andare in tv e dire “so chi è l’assassino, ma non posso dirvelo”. - MediasetTgcom24 : Caso Cogne, avvocato Taormina chiede di pignorare villa del delitto #annamariafranzoni -