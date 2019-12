Anticipazioni Trono Classico | Carlo rapito da Cecilia | Jessica in discussione

Anticipazioni Uomini e Donne : Veronica lascia il trono con Alessandro : Veronica Burchielli e Alessandro Zarino lasciano insieme Uomini e Donne: la decisione choc E’ appena terminata una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e Donne. E anche in questa occasione non sono mancati i colpi di scena. Cos’è successo stavolta? Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, Veronica Burchielli ha deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne con Alessandro Zarino. Difatti la ragazza, al famoso incontro ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 4 dicembre : Valentina trova l'amore e... - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Over puntata di oggi, 4 dicembre: Valentina Autiero ha trovato l'amore? I fan la sognano protagonista di Temptation

Anticipazioni Trono Over U&D 4 dicembre - Riccardo amareggiato : 'Sei un'altra persona' : È tempo di una nuova attesissima puntata del Trono Over di Uomini e donne, in onda oggi 4 dicembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. L'appuntamento sarà ampiamente dedicato a Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che si trOveranno faccia a faccia al centro dello studio dopo le discussioni avvenute durante la precedente registrazione. Ma chi penserà che tra dama e cavaliere sia davvero tutto finito, resterà sicuramente sorpreso. Riccardo, ...

Anticipazioni Trono over Uomini e donne : Gemma Galgani e Juan Luis piangono insieme : Gemma Galgani è in attesa di un bacio passionale che per ora sembra non arrivare da parte del suo Juan Luis. La dama del trono over infatti vorrebbe tanto che il cavaliere si lasciasse andare del tutto con lei ma i tempi non sono ancora maturi. Sabato 30 novembre snono state registrate le nuove puntate di Uomini e donne, e oltre alla proposta di matrimonio di Riccardo a Ida si è chiaramente parlato anche della torinese. Il pianto di Gemma e Juan ...

Giulio Raselli la strategia per rimanere a Uomini e Donne | Anticipazioni Trono classico : Giulio Raselli mette in atto una nuova strategia per rimanere a Uomini e Donne dopo essere rimasto senza corteggiatrici, cosa si inventerà questa volta il tronista? Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, precisamente nel trono classico, Giulio Raselli ha visto le sue corteggiatrici decidere di non presentarsi in studio. Entrambe hanno fatto questa scelta a […] L'articolo Giulio Raselli la strategia per rimanere a Uomini e Donne | ...

Trono over Anticipazioni - Galgani preoccupata : Juan Luis ha un'ammiratrice segreta : Nuove difficoltà sul cammino di Gemma Galgani: durante la registrazione del Trono over di Uomini e Donne del 30 novembre, la dama torinese, che sta proseguendo la sua conoscenza con Juan Luis, ha scoperto che il cavaliere di origini venezuelane ha un'ammiratrice segreta, o forse più di una, che gli invia fiori mantenendo l'anonimato. Inoltre Tina Cipollari non ha mollato la presa e anche questa settimana ha mandato un regalo a Juan. L'esterna in ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over : Ida e Riccardo Si Sposano! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: colpo di scena! Riccardo Guarnieri chiede ad Ida Platano di diventare sua moglie. In studio, Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. Gemma galgani e Juan Luis si commuovono insieme! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: fiori d’arancio in studio. Riccardo Guarnieri fa la proposta di matrimonio ad Ida Platano. Gemma Galgani e Juan Luis si commuovono insieme. Tina Cipollari dispettosa con la dama ...

