Swamp Thing | l’ambientalismo è horror

tvzap.kataweb

(Di martedì 3 dicembre 2019) In esclusiva su Amazon Prime Video dal 2 dicembre è disponibile la limited series. La serie in stile gotico segue le vicende della dottoressa Abby Arcane (Crystal Reed) che indaga su un virus mortale proveniente apparentemente da una palude che colpisce una piccola cittadina della Louisiana. Ma quando una misteriosa creatura emerge dal torbido acquitrino, Abby si trova a fronteggiare gli incubi di un mondo soprannaturale in cui nessuno può sentirsi al sicuro. Guardasu Amazon Prime Videola serie tv, trama La serieprende le mosse dal ritorno in Louisiana di Abby Arcane, interpretata da Crystal Reed per indagare su un virus mortale che sembra originario della palude. Durante le sue investigazioni conosce e si innamora dello scienziato Alec Holland impegnato in alcuni studi scientifici proprio ai margini della palude stessa. La morte ...

t_comel : MA DOVE COME QUANDO PERCHÈ C'È SWAMP THING SU AMAZON PRIME E NON NE SAPEVO NULLLAAAAAAKSXBNBSJSIAKSSNJWJSJWWJWJNEE - NerdPool_IT : Swamp Thing: la serie DC Universe è ora interamente disponibile su Amazon Prime Video! - telesimo : RT @tveffe: SWAMP THING Stagione 1 Titoli episodi: 1-Epidemia 2-Esperimenti pericolosi 3-Corsa contro il tempo 4-Contagio 5-Ritorno al pass… -