L' Xbox Game Pass e la sua importanza nella scoperta di nuovi giochi secondo Aaron

I service game come Fortnite e Apex Legends potrebbero dominare il lancio di PS5 e Xbox Scarlett : Il lancio di PS5 e Xbox Scarlett si avvicina a grandi passi e, molto probabilmente, i giochi come servizio in stile Fortnite e Apex Legends domineranno anche all'arrivo della next-gen.Questa è l'interessante ipotesi contenuta in un articolo di VentureBeat. Secondo l'analisi apprezzati e popolari titoli come Fortnite, Apex Legends, FF14, Rocket League e Tom Clancy's Rainbow Six: Siege potrebbero arrivare a ridosso delle console next-gen.L'uscita ...

WD_Black P10 Game Drive for Xbox One - recensione : Quello degli hard disk esterni per le moderne console è un tema che sta prendendo sempre più piede. Le dimensioni sempre maggiori dei giochi più importanti, costantemente in salita in virtù di requisiti di sistema sempre in crescita, hanno visto vari produttori iniziare a guardare al mercato delle console come un potenziale sbocco per i loro dispositivi di storage esterni. Quest'oggi vi proponiamo la recensione di un nuovo prodotto di Western ...

Il boss di Xbox Game Studios svela uno dei vantaggi che Xbox Scarlett avrà su PS5 : Mentre ci avviciniamo alla next-gen, Microsoft continua a stuzzicare i fan con piccole notizie su Xbox Scarlett. Voci e fughe di notizie hanno già tentato di confrontare PS5 con Scarlett. Indipendentemente dalle specifiche tecniche, Microsoft sta posizionando la sua console in modo da avere almeno un grande vantaggio rispetto alla concorrenza.In una recente intervista, Matt Booty, boss di Xbox Game Studios ha fornito alcune informazioni su ...

Ashen - Life Is Strange e altri giochi lasceranno presto Xbox Game Pass : Ogni mese, molti nuovi giochi entrano nel servizio Xbox Game Pass e molti se ne vanno per fare spazio a nuove esperienze. All'X019, Microsoft ha annunciato che i giochi della serie Yakuza e altri titoli importanti come The Witcher 3: Wild Hunt si uniranno presto al servizio. Tuttavia, ora apprendiamo che l'apprezzato Ashen, Life Is Strange, Life Is Strange: Before the Storm e PES 2019 lasceranno presto Xbox Game Pass.Leggi altro...

Ufficiali anche i Games With Gold di dicembre 2019 : i giochi gratuiti su Xbox : Puntuali, i Games With Gold di dicembre 2019 vanno subito a rispondere al recente annuncio di Sony diffuso in rete solo una manciata di minuti fa. Dopo che la compagnia dagli occhi a mandorla ha presentato i due titoli PS4 scelti per rientrare nell'offerta di PlayStation Plus del prossimo mese, il colosso di Redmond ha infatti messo sul piatto le controparti per le console della famiglia Xbox. Questo significa che ora sappiamo - come dimostra ...

Partono le offerte Black Friday 2019 di GameStop : sconti su PS4 - Xbox One e Switch dal 25 novembre : Il Black Friday 2019 di GameStop è finalmente entrato nel vivo! Come sta già succedendo per i principali rivenditori online - Amazon in testa - e pure sugli store digitali dei principali attori dell'industria videoludica - da Nintendo a Microsoft, passando pure per il PlayStation Store di Sony -, anche la celebre catena anticipa il venerdì nero dello shopping mettendo sul piatto golosissime offerte a tema videoludico. E lo fa proprio da oggi, ...

Black Friday : GameStop svela le promozioni per Xbox One - Nintendo Switch e vari giochi : Le offerte di GameStop per il caldo periodo del Black Friday iniziano oggi. A partire da questa mattina sono disponibili promozioni per Xbox One, Nintendo Switch e vari giochi, mentre le offerte per PS4 arriveranno tra poco.Per quanto riguarda la console di Microsoft, è disponibile il bundle Xbox One S All Digital + tre giochi (Forza Horizon 3, Sea of Thieves e Minecraft Xbox Edition) che può essere vostro per 129.98 Euro mentre lo stesso bundle ...

Il boss degli Xbox Game Studios conferma che entro la fine dell'anno verranno svelati altri giochi non annunciati : I problemi di Microsoft con i contenuti esclusivi significativi sembrano finalmente terminati grazie alla loro ondata di acquisizioni di studi. Questo è stato del tutto evidente all'X019 della scorsa settimana, ma a quanto pare non è finita qui: Microsoft ha in cantiere altri giochi non annunciati che potrebbero benissimo essere rivelati entro la fine dell'anno.Parlando con Windows Central, Matt Booty, boss degli Xbox Game Studios, ha parlato di ...

Gears 5 ha venduto meglio di Gears 4 nonostante sia disponibile su Xbox Game Pass : Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha confermato che Gears 5 di The Coalition ha superato in vendite il titolo precedente dello studio, nonostante Gears of War 4 e Gears 5 fossero disponibili su Xbox Game Pass.Spencer, in un'intervista con EuroGamer.net durante l'evento X019 di Microsoft, ha affermato che offrire ai giocatori la scelta è importante per l'azienda. Inoltre, non è stato timido nel riconoscere che Gears 5 ha superato Gears 4, sebbene ...

Gli Xbox Game Studios avranno un 2020 col botto? Quasi un videogioco in uscita ogni mese : Che siate detrattori o fan non si può negare il fatto che Microsoft negli ultimi mesi abbia lavorato per dare vita a un parco di studi first-party degno di nota che si avvicini a quelli dei rivali. La qualità di queste acquisizioni è ancora tutta da toccare con mano ma almeno a livello quantitativo il colosso di Redmond ha fatto degli innegabili passi in avanti.A testimoniarlo ci sarebbe anche una breve ma interessante analisi di un utente di ...

Game Pass : I Giochi in uscita nel 2020 su PC e Xbox One : Il servizio Game Pass di Microsoft si arricchisce ogni mese con nuovi Giochi. In occasione dell’X019 sono stati annunciati numerosi titoli che si aggiungeranno al catalogo sia su Xbox One che PC nel 2020, scopriamoli insieme. Games Pass – I Giochi in arrivo su Xbox One nel 2020 Bleeding Edge Carrion Cyber Shadow Double Edge Heroes The Dreams Elsewhere Final Fantasy VII Final Fantasy VIII Remastered Final Fantasy ...

Project Scarlett : l'Xbox Game Pass farà da ponte tra Xbox One e la nuova generazione : Phil Spcencer conferma che l'Xbox Game Pass sarà presente anche su Project Scarlett, e che anzi, questa funzionalità farà da ponte tra la nuova console di casa Microsoft e l'attuale generazione, Xbox One."Quell'abbonamento serve a fare da ponte tra Xbox One e Scarlett, andrà a collegare entrambe le generazioni. Continuerete a giocare con i vostri titoli del Game Pass su Project Scarlett e avrete a disposizione tutti i vostri salvataggi e le ...

