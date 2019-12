La stagione completa di Life is Strange 2 è ora disponibile

Life is Strange 2 – La stagione completa è disponibile da oggi : L’incredibile viaggio di Sean e Daniel giunge alla sua drammatica conclusione in “Wolves”, l’emozionante finale dell’avventura narrativa Life is Strange™ 2, nata da una collaborazione tra Square Enix External Studios e il team di Life is Strange alla DONTNOD Entertainment. Scopri la storia di due fratelli, Sean e Daniel Diaz, rispettivamente di 16 e 9 anni, costretti a scappare dalla loro casa nella ...

Combinata nordica - la guida completa alla stagione 2019-2020 : favoriti - outsider - italiani da tenere d’occhio : La Coppa del Mondo di Combinata nordica, nata nell’inverno 1983-’84, è giunta alla sua XXXVII edizione. La competizione inaugurale si terrà venerdì 29 novembre a Ruka, in Finlandia. La stazione sciistica nei pressi della città di Kuusamo terrà a battesimo la nuova stagione con un weekend lungo, poiché si gareggerà anche sabato e domenica. Andiamo quindi a scoprire qual è la situazione di ogni movimento nazionale ai nastri di partenza dell’annata ...

Salto con gli sci - la guida completa alla stagione 2019-2020 : La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci, nata nell’inverno 1979-’80, è giunta alla sua XLI edizione. Il weekend inaugurale si terrà tra venerdì 22 e domenica 24 novembre a Wisla, in Polonia. La città nativa di Adam Malysz terrà a battesimo la nuova stagione per il terzo anno consecutivo. Andiamo quindi a scoprire qual è la situazione di ogni movimento nazionale ai nastri di partenza dell’annata agonistica 2019-’20. GIAPPONE Durante ...

The End of the Fu***ing World - recensione della seconda stagione completa : Parliamo della seconda stagione di The End of the Fu***ing World, serie tv prodotta da Channel 4 e visibile in streaming su Netflix e pertanto chi non avesse visto la prima stagione, si astenga dalla lettura.Avevamo conosciuto il ragazzo James, 17 anni, sobborgo di campagna inglese, padre affettuoso anche se impreparato, impegnato a ricoprire anche il ruolo di una mamma scomparsa (sapremo dopo come e perché) con un eccesso di forzata allegria. ...

Prodigal Son - FOX ordina la stagione completa della serie con Michael Sheen e Tom Payne : Prodigal Son è la prima nuova serie della stagione ad ottenere l’ordine per una stagione completa composta da 22 episodi. In casa FOX avranno cambiato idea, oppure non si sono spiegati bene quando agli Upfront di maggio il presidente del canale aveva dichiarato che si pensava alle nuove serie con un numero di episodi ristretto, rispetto ai canonici 22. Il canale ieri ha annunciato di aver ordinato la stagione completa di Prodigal Son, il ...