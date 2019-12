Il Collegio | George e Roberta escono allo scoperto e il commento di Maggy fa ridere tutto

trendit

(Di martedì 3 dicembre 2019) Si sa che tra i banchi di scuola nascono i primi flirt e, soprat, i primi amori. Anche fra quelli di una scuola particolare come quella de Il, il reality proposto dalla Rai dove un gruppo di ragazzi deve affrontare le rigide regole della scuola nella quale studieranno. La particolarità, come tutti sappiamo, è che gli allievi vengono proiettati in un’epoca diversa dalla nostra. Eppure l’amore vince sempre, anche di fronte a difficili compiti in classe e sfide che i partecipanti del reality devono superare, sopratnei confronti di loro stessi. La quarta edizione de Ilci regala oggi una nuova coppia: quella formata daZacchero eCiupilan. A dare la notizia la stessa, con un post su Instagram, dove ha scritto: Rendi la realtà, migliore dei miei sogni. bestiolina

