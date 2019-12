I giochi gratis di dicembre 2019 : Con l’arrivo di dicembre, torna la nostra rubrica mensile dedicata ai giochi gratuiti del mese. I vari servizi di abbonamento di Playstation Plus, Xbox Gold e Twitch Prime rinnovano la propria line-up, fornendo agli utenti nuovi titoli da poter scaricare gratuitamente. Iniziamo dai giochi gratis di dicembre disponibili per il PlayStation Plus. PS4 Titanfall 2 Monster Energy Supercross – The Official Videogame Adesso passiamo ...

Annunciati i PlayStation Plus di dicembre 2019 : ecco i giochi PS4 gratis del mese : Erano in tanti a domandarsi quali sarebbero stati i PlayStation Plus di dicembre di quest'anno, vale a dire i giochi selezionati da Sony per rientrare nella sua prossima Instant Game Collection del 2019. Per chi ancora non lo sapesse, ogni mese la compagnia giapponese permette di scaricare gratuitamente due titoli in digitale per PlayStation 4 dal PlayStation Store. A patto di essere abbonati al servizio PlayStation Plus, che consente l'accesso ...

Google Stadia : Annunciati i giochi gratis di Dicembre 2019 : Google Stadia è finalmente disponibile da qualche settimana nonostante i suoi alti e bassi, e come per piattaforme quali Xbox Live, Playstation Network, Epic Games Store e Twitch Prime, offre ai suoi abbonati alcuni Giochi Gratis al mese, scopriamo insieme di cosa si tratta. I Giochi Gratis di Dicembre 2019 per Google Stadia Google Stadia ha aperto i battenti regalando ai suoi abbonati Giochi come Destiny 2 The Collection e Samurai ...

Steam : giochi gratis - popolari e di successo di Ottobre 2019 : A distanza di un mese Valve ha deciso di tirare le somme come si suol dire, pubblicando delle interessanti informazioni riguardanti i Giochi Gratis, popolari e di successo su Steam per il mese di Ottobre 2019, scopriamoli insieme. Steam: I Giochi di maggior successo di Ottobre 2019 Quali sono stati i 20 titoli più popolari di Ottobre 2019? I Giochi di successo che hanno fatto incassare maggiori introiti alla piattaforma di ...

Migliori giochi gratis Mac : Se siete in possesso di un Mac (portatile e fisso) e volete utilizzarlo per giocare, siete nel posto giusto. In questo articolo vi presenteremo alcuni tra i Migliori giochi disponibili per la piattaforma Apple e completamente gratuiti. I Migliori giochi gratis per Mac Se state pensando di voler giocare su Mac, avrete l’opportunità di farlo senza spendere niente grazie alla possibilità di usufruire di tantissimi giochi ...

Google Stadia : 10 nuovi giochi per il D1 e un gioco GRATIS al lancio : A partire da domani Google Stadia aprirà ufficialmente i battenti, il nuovo servizio di game streaming di casa Mountain View. Per tale occasione sono stati annunciati 10 nuovi giochi che saranno disponibili in vista del lancio di cui uno GRATIS. Google Stadia: I giochi disponibili da domani Attack on Titan: Final Battle 2 (Koei Tecmo) Farming Simulator 2019 (Focus Home Interactive) Final Fantasy XV (Square Enix) Football ...

I giochi gratis DI NOVEMBRE 2019 : Con l’arrivo di NOVEMBRE, torna la nostra rubrica mensile dedicata ai GIOCHI gratuiti del mese. I vari servizi di abbonamento di Playstation Plus, Xbox Gold e Twitch Prime rinnovano la propria line-up, fornendo agli utenti nuovi titoli da poter scaricare gratuitamente. Iniziamo dai GIOCHI GRATIS di NOVEMBRE disponibili per il PlayStation Plus. PS4 Nioh Outlast 2 Adesso passiamo ai titoli GRATIS di NOVEMBRE disponibili per i possessori ...

Sony annuncia i PlayStation Plus di novembre 2019 : ecco quali sono i giochi PS4 gratis : Finalmente, i giochi PlayStation Plus di novembre 2019 non sono più un segreto. Sony, come da tradizione, ha infatti alzato il sipario sui due titoli per PlayStation 4 che tutti gli abbonanti al servizio potranno scaricare in via del tutto gratuita il prossimo mese. Naturalmente in versione digitale da PlayStation Store, da custodire sul disco rigido della console made in Japan. Per sfidare a muso duro la rivale Microsoft e i suoi Games With ...