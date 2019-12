Gli italiani e la ricchezza | affidarsi al futuro | investire in infrastrutture

Scuola - allarme Ocse : Gli studenti italiani non sanno più leggere : Gli studenti italiani non migliorano, anzi peggiorano. Diminuiscono le capacità di lettura e le competenze in scienza, e in entrambi i casi il nostro Paese resta al di sotto della media dei...

Gli studenti italiani oggi non capiscono quello che leggono : il report dell'Ocse : Gli studenti italiani di 15 anni hanno competenze scientifiche e di lettura inferiori a quelle che avevano i loro coetanei dieci anni fa. In matematica mantengono un livello medio sufficiente, in linea con quello dei coetanei dei paesi Ocse, ma per quanto riguarda le scienze il risultato medio è “significativamente inferiore” alla media Ocse. È il dato più rilevante, relativo al nostro paese, che emerge da Pisa ...

Mes - Salvini : ”Conte-Pinocchio scherza con i risparmi deGli italiani : M5S la pensa come noi” : Matteo Salvini ha continuato ad attaccare Giuseppe Conte da Anversa sul Mes, spiegando che il presidente si trova ora davanti a un fronte interno, in quanto il Movimento Cinque Stelle la pensa esattamente come i parlamentari del Carroccio. Rilancia poi le manifestazioni di piazza del prossimo fine settimana contro il fondo salva-Stati: "Il futuro dei nostri figli è troppo importante e l'ex avvocato del popolo, il Conte-Pinocchio, arrogante e ...

Scuola - Gli studenti italiani non sanno più leggere : male al Sud e neGli istituti tecnici : I risultati dell'ultima indagine Ocse-Pisa sulle competenze in lettura, matematica e scienze di 600mila quindicenni di tutto il mondo mostrano una situazione preoccupante in Italia. Tra i circa 11mila studenti che si sono sottoposti al test, uno su 20 non sa distinguere fatti e opinioni in testo non familiare. Meglio in matematica, crollo verticale delle scienze.Continua a leggere

Scuola - allarme Ocse : Gli studenti italiani non sanno più leggere : Gli studenti italiani non migliorano, anzi peggiorano. Diminuiscono le capacità di lettura e le competenze in scienza, e in entrambi i casi il nostro Paese resta al di sotto della media dei...

Nuoto - Europei 2019 : programma - orari e tv mercoledì 4 dicembre. Tutti Gli italiani in gara : Domani 4 dicembre prenderanno il via a Glasgow (Gran Bretagna) gli Europei di Nuoto in vasca corta. Nella piscina scozzese ci apprestiamo a vivere un day-1 particolarmente interessante, con tanta Italia sui blocchetti di partenza. Particolare attenzione la meriteranno Piero Codia e Matteo Rivolta nei 100 farfalla, Martina Carraro, Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni nei 50 rana, Nicolò Martinenghi, Fabio Scozzoli nella medesima specialità al ...

Gli italiani e la ricchezza : affidarsi al futuro - investire in infrastrutture : I numeri del rapporto AIPB-CENSIS su un paese impoverito dalla crisi e sul suo rapporto con le infrastrutture di Fabio Riccardo Colombo Risparmi, distribuzione della ricchezza, investimenti nelle infrastrutture nell'Italia post-crisi: sono questi i temi sotto la lente di ingrandimento del secondo rapporto AIPB-CENSIS. Sono molti gli indicatori in grado di anticipare o testimoniare la ripresa economica di un Paese che ha da poco sperimentato la ...

Allarme Ocse - Gli studenti italiani non sanno più leggere. Mettetevi alla prova : ecco il test : Solo il 5% dei quindicenni italiani è in grado di comprendere un testo e valutarne l’attendibilità. Risultati migliori in matematica, pessimi in scienze. Enormi disparità Nord-Sud, licei-istituti professionali

In 10 anni Gli studenti italiani sono peggiorati in scienze e lettura : Gli studenti italiani di 15 anni hanno competenze scientifiche e di lettura inferiori a quelle che avevano i loro coetanei dieci anni fa. In matematica mantengono un livello medio sufficiente, in linea con quello dei coetanei dei paesi Ocse, ma per quanto riguarda le scienze il risultato medio è "significativamente inferiore" alla media Ocse. Tanto che, secondo gli esperti, molti di loro escono da scuola senza avere le competenze di base ...

Allarme Ocse - Gli studenti italiani non sanno più leggere. Voi superereste il test? : Solo il 5% dei quindicenni italiani è in grado di comprendere un testo e valutarne l’attendibilità. Risultati migliori in matematica, pessimi in scienze. Enormi disparità Nord-Sud, licei-istituti professionali

Salvini attacca Conte ad Anversa : "Servo dei poteri forti dell'UE e nemico deGli italiani" : Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato ad attaccare il premier Giuseppe Conte. Dopo il suo intervento in Senato, l'ex Ministro dell'Interno è volato in serata ad Anversa, nel Belgio settentrionale, per intervenire ad un evento organizzato dal Vlaams Belang, il partito di estrema destra che rivendica l'indipendenza delle Fiandre.Lì, accolto dai presenti che condividono molti dei suoi ideali, Salvini si è subito affrettato a precisare ...

Mes - Conte all'attacco : «Tutti i ministri sapevano». Salvini : a rischio risparmi deGli italiani : Giuseppe Conte torna in Parlamento per difendere la trattativa portata avanti sul Mes prima dal governo giallo-verde e poi da quello giallo-rosa, ma la sua lunga «arringa» da avvocato...

Mes - Conte all'attacco : «Tutti i ministri sapevano». Salvini : a rischio risparmi deGli italiani : Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. Quindi attacca le...

Pallanuoto - i miGliori italiani della decima giornata di Serie A1. Campopiano trascina il Savona con otto gol : Va in archivio la decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile, che ha visto in particolare il successo del Brescia a Siracusa per 5-6 con l’Ortigia, e quello della Pro Recco in casa della Sport Management per 6-13: diversi gli italiani comunque che si sono messi in luce nella tornata appena conclusa. Di seguito i migliori cinque: Eduardo Campopiano (Savona): otto gol nella vittoria rotonda ed inattesa per dimensioni contro il ...