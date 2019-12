ilnapolista

(Di martedì 3 dicembre 2019) Non c’è andato giù leggero Carlocon i suoi calciatori, come riporta oggi ladello Sport. Al termine della riunione la decisioni le prende lui è c’è poco da discutere e questo ha fatto insorgere immediatamente il solito gruppo di resistenti. Ma questa voltalo aveva promesso, niente debolezze perché non si può proseguire in questa situazione, ma va assolutamente trovata una soluzione e ilè necessario Stavolta la decisione è stata sua e, volenti o nolenti, l’hanno dovuta accettare. Il malcontento s’è generato in men che non si dica e più di qualche calciatore s’è detto non d’accordo con la scelta del tecnico di andare in, perché non la ritengono necessaria per rimettere a posto le cose. Ilè quello solito, formato dagli stessi elementi che il 5 novembre scorso guidarono la squadra alla ...

napolista : Gazzetta: il gruppetto dei rivoltosi era in disaccordo con #Ancelotti sul #ritiro Il tentativo dei ribelli è stato… -