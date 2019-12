Anna Foglietta a Blogo | Io Nilde Iotti | è un sogno che si realizza E fa mea

Storia di Nilde - l’incredibile trasformazione di Anna Foglietta : “Dovremmo onorarla di più” : A vent’anni dalla scomparsa di Nilde Iotti (4 dicembre 1999) e a quarant’anni dalla sua nomina a Presidente della Camera dei Deputati, va in onda giovedì 5 dicembre in prima serata su Rai1 la docu-fiction “ Storia di Nilde ” interpretata da Anna Foglietta ( Nilde Iotti), Francesco Colella (Palmiro Togliatti) Linda Caridi (Ros Anna ) e Vincenzo Amato (nel ruolo di Enrico Berlinguer). “Dobbiamo tantissimo a Nilde Iotti – dice Anna Foglietta ...

Storia di Nilde - docufiction Rai1 : conferenza stampa con Anna Foglietta : Sta per iniziare in Viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione della docufiction Storia di Nilde, in onda su Rai1 giovedì prossimo in prime time. Il cast è formato da Anna Foglietta, Francesco Colella, Linda Caridi e Vincenzo Amato. La regia è di Emanuele Imbucci. Si tratta di una produzione Anele in collaborazione con Rai Fiction. TvBlog seguirà l'incontro con i giornalisti in liveblogging. Storia di Nilde docufiction Rai: ...