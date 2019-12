Sardine a Firenze - a Napoli e a Taranto : Ieri sera ci sono state altre due imporatanti manifestazioni delle Sardine: a Firenze e a Napoli. Gli organizzatori parlano di quarantamila persone a Firenze e diecimila a Napoli. La manifestazione di Firenze - oltre ai consueti slogan - ha visto un tentativo di alzare una bandiera, che è stata subito ammainata perchè lo hanno chiesto gli organizzatori. E' intervenuto l'ideatore Mattia Santori che sia pure senza farne il nome ha ...

Le "Sardine" a Firenze : Fonte foto: fotogramma Le "Sardine" a Firenze 1Sezione: Cronache Carlo Lanna Scatti dalla manifestazione in Piazza della Repubblica

Le Sardine riempiono Firenze : “Qui valori di pace e tolleranza. Siamo qui per non sentirci soli” : Piazza della Repubblica piena fino a Piazza Duomo, le Sardine riempiono il cuore di Firenze con manifesti colorati e musica. Tutto a tema sardina, copricapi, disegni, cappelli e cartelloni, alcuni rimandano alla Costituzione e a Dante Alighieri. All’inizio della manifestazione, alle 18.30 la piazza era già piena di persone prima dell’intervento di Mattia Santori e degli altri organizzatori della manifestazione. Secondo ...

Sardine - da Verona a Firenze fino a Ferrara e Milano : fino a domenica chiamate a raccolta in 21 città. “Il tempo di stare a guardare è finito” : “Carissime Sardine, l’onda che abbiamo generato è nella sua fase più potente. A partire da oggi e per tutto il weekend scenderanno in piazza 21 città. Con una sardina in mano e il sorriso sulle labbra”. Così le Sardine sulla loro pagina Facebook hanno annunciato in quali città, dal Nord al Sud Italia, saranno presenti in questo weekend: “Da Taranto a Firenze, dall’Isola della Maddalena alle roccaforti leghiste del Nord, da ...