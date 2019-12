Ljungberg | «Sono onorato di allenare una squadra che non molla» – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 2 dicembre 2019), le parole del tecnico dell’Arsenal che nella giornata di ieri ha trovato il pareggio contro il Norwich Prima da allenatore sulla panchina dell’Arsenal ieri per. Ecco le sue parole al termine della gara contro il Norwich terminata sul 2-2. «di essere qui in prima linea a guidare questo grandissimo club. Quando siamo andati sotto per 1-0 non ho visto i ragazzi scuotere la testa, anzi li ho visti incitarsi a vicenda per scuotere la situazione. Questo mi dimostra che i ragazziconsapevoli di essere grandi giocatori e di poter invertire la rotta. Oggi indubbiamente era una gara difficile e ci siamo ben comportati». Leggi su Calcionews24.com

Jack_Mattiu : RT @Luca_Cilli: Unai Emery non è più l'allenatore dell'@Arsenal. In attesa di trovare un nuovo allenatore i Gunners sono stati affidati tem… - Luca_Cilli : Unai Emery non è più l'allenatore dell'@Arsenal. In attesa di trovare un nuovo allenatore i Gunners sono stati affi… - CollarTurned_Up : @pellegrhipster ora sono contento per il mio grande mito freddie ljungberg che lo sostituirà, poi freddie ljungberg… -