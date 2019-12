Il Segreto | Francisca scompare | un gesto accende i sospetti di Raimundo

Il Segreto Trame dal 2 all'8 dicembre 2019 : Mauricio rischia la vita per Francisca : Le anticipazioni della soap per la prima settimana del mese di dicembre rivelano che Mauricio resterà vittima dell'agguato di Mauricio a Francisca.

Il Segreto - trama lunedì 2/12 : Carmelo vuole uccidere donna Francisca : Intrighi ed emozioni terranno compagnia ai fan de Il segreto anche nell'episodio in onda lunedì 2 dicembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Le vicende saranno ancora incentrate su Carmelo Leal, il quale ha da poco perso la moglie Adela, morta in un tragico incidente d'auto. Il sindaco, come sappiamo, ha scoperto che il veicolo è stato sabotato e incolperà per questo Francisca Montenegro, mentre Raimundo cercherà di placare la ...

Il Segreto - spoiler 2 dicembre : Francisca contraria al trasferimento di Maria dal Mesia : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera in onda dal 10 giugno 2013 in Italia. Gli spoiler della puntata del 2 dicembre su Canale 5 rivelano che Raimundo darà ordine a Maria Castaneda di trasferirsi a La Habana da Fernando Mesia scatenando la furia di Francisca Montenegro. Elsa Laguna, invece, si sveglierà dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento al cuore. Il Segreto, Maria si trasferisce a La Habana da ...

Il Segreto anticipazioni 2 dicembre 2019 : Raimundo è molto preoccupato per Francisca : Nella puntata de Il Segreto, in onda su Canale 5 lunedì 2 dicembre 2019 alle 16:10, Raimundo, molto preoccupato per Francisca, ordina a tutti di lasciare la villa: anticipazioni. Il Segreto torna lunedì 2 dicembre 2019 alle 16:10 su Canale 5 con anticipazioni che si concentrano intorno alla rabbia di Carmelo e alla paura di Raimundo. Raimundo, dopo il confronto con Severo e Carmelo, è molto preoccupato per i suoi e perchè teme in una ritorsione ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Raimundo sospetta che Francisca sia nascosta da Isabel : La ricerca di Donna Francisca proseguirà anche nelle puntate de Il Segreto in onda in Spagna da lunedì 2 a giovedì 5 dicembre, nelle quali la svolta sembrerà più vicina che mai. Raimundo, infatti, sarà sempre più preoccupato per la sparizione della moglie ma comincerà a sospettare che lei si trovi nascosta a La Havana, la tenuta abitata dalla Marchesa Isabel. E, mentre l'ex locandiere cercherà di trovare le prove dei suoi sospetti, altre vicende ...

Il Segreto - trame dall'1 al 6 dicembre : Carmelo spara a Francisca ma colpisce Mauricio : A 'Il Segreto', nei prossimi episodi, verrà sfiorata nuovamente la tragedia. Le trame delle puntate in onda dall'1 al 6 dicembre, rivelano che Carmelo si convincerà che, dietro all'incidente mortale di sua moglie Adela, ci sia Francisca: così deciderà di spararle anche se finirà, invece, per colpire Mauricio. Intanto, Antolina preparerà delle bottiglie incendiarie per dare fuoco all'abitazione di Isaac ed Elsa mentre Fernando corromperà un ...

Anticipazione Il Segreto : Donna Francisca rompe i rapporti con Maria : Il Segreto anticipazioni: Maria prende una decisione molto importante, Donna Francisca furiosa Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto vedremo Donna Francisca chiudere i rapporto con Maria. Ciò ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Raimundo crede che Francisca sia segregata a La Habana : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 2 al 5 dicembre in Spagna, rivelano che Raimundo Ulloa comincerà a sospettare di Antonita e la marchesa Isabel. Il vecchio locandiere e Mauricio Godoy, infatti, sospetteranno che Francisca Montenegro sia segregata all'interno di un'ala della tenuta de La Habana. Il Segreto: ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 29 novembre : Raimundo protegge Francisca e... : Il Segreto, Anticipazioni puntata 29 novembre: Raimundo cerca di fermare l'ondata di odio che arriverà dopo la morte di Adela

Il Segreto - trame : Maria litiga con Raimundo e Francisca a causa di Fernando : Le avventure della popolare soap opera di origini iberiche Il Segreto, continuano a mantenere viva la curiosità del pubblico. Nei nuovi episodi italiani, Fernando Mesia farà entrare in conflitto Maria Castaneda con Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro. La figlia di Emilia e Alfonso, dopo essersi trasferita a La Havana con il suo ex marito per non correre nessun pericolo, sarà brusca nei confronti di suo nonno e della sua madrina. L’ex ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Mauricio espia le sue colpe - sacrificando la sua vita per Francisca : Dopo aver tradito la sua Signora, Mauricio avrà occasione di riscattarsi rischiando la vita per lei.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 2-8 dicembre 2019 : Le Macchinazioni Di Donna Francisca! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 2 a domenica 8 dicembre 2019: Severo riceve una nuova minaccia, mentre Antolina si trasferisce da Isaac… Anticipazioni Il Segreto: Fernando paga un dottore per far credere a Maria che resterà paralizzata a vita. Mauricio si risveglia dal coma ma non fa il nome di Carmelo. Irene e Raimundo siglano un patto contro il Mesia, mentre Lola continua a mentire a Prudencio. Elsa racconta ad Isaac il ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 26 novembre : Mauricio assassino per Francisca? : Il Segreto, Anticipazioni 26 novembre 2019: la Montenegro commissionerà a Mauricio due omicidi, cosa accadrà a Puente viejo?