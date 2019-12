Il profumo dei balsami racconta la storia di Kha e Merit | sposi dell’Antico Egitto

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) I ricercatori sono tornati ad “annusare” le “ultratracce”. Dopo la campagna di indagini preliminari svolta a luglio di quest’anno, la tomba di Kha edel Museo Egizio di Torino è stata protagonista di una nuova serie di analisi. La ricerca, appena conclusa, ha riguardato trenta nuovi reperti di circa 3500 anni fa appartenenti al corredo funerario rinvenuto integro nel 1906 che rappresenta uno dei principali tesori della collezionelogica torinese. Nel quadro di un progetto di ricerca finanziato dalla regione Toscana e con il supporto dell’azienda SRA, un team di chimici dell’Università di Pisa, in collaborazione con gli archeologi e i curatori del Museo, ha analizzato in modo del tutto non invasivo, senza prelevare alcun campione, il contenuto di trenta ampolle, vasi e anfore. Ad essere “annusati” grazie a questa tecnologia sono i composti volatili ...

