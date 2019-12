Che noia questo Pallone d’Oro che serve solo a far litigare i fan di Messi e Ronaldo

Perché i sogni nei romanzi ci annoiano : Quando in un romanzo trovo il racconto di un sogno, lo salto a piè pari. Che noia quelle digressioni inutili che nulla aggiungono alla narrazione. Leggi

"Spero Che tu sia donna : non è una disgrazia bensì una sfida Che non annoia mai" - : Oriana Fallaci Le parole di coraggio e amore in «Lettera a un bambino mai nato» Ti ho portato dal medico. Più che la conferma, volevo qualche consiglio. Per risposta ha scosso la testa dicendo che sono impaziente, che non può ancora pronunciarsi, ripassi tra quindici giorni, pronta a scoprire che eri un prodotto della mia fantasia. Tornerò solo per dimostrargli che è un ignorante. Tutta la sua scienza non vale il mio intuito, e come ...

Chioggia - due minorenni per noia danno fuoco a un clochard nel suo pesChereccio : Chioggia - Due ragazzi, minorenni, danno fuoco, forse per noia, ad un uomo senza fissa dimora, un clochard, mentre una terza persona riprende la scena col telefonino. E' accaduto a Chioggia nei...

Raffaella Mennoia sulle polemiChe a Uomini e Donne : “Mi hanno ferita” : Uomini e Donne: Raffaella Mennoia replica alle polemiche sul Trono Classico Raffaella Mennoia ha deciso di replicare soltanto ora alle polemiche che l’hanno vista protagonista quest’estate sul Trono Classico di Uomini e Donne. L’autrice, e braccio destro di Maria De Filippi, ha confidato al magazine della trasmissione di non aver voluto replicare in merito agli attacchi ricevuti in quanto quelle brutte insinuazioni sul suo ...

Luciano Moggi : "Che noia il nostro calcio. L'Europa è un'altra cosa" : Presentando la nona giornata, avevamo scritto che l'Atalanta con l'Udinese avrebbe potuto dare risposte circa la valenza del nostro campionato, soprattutto dopo la debacle di Manchester in Champions. Poteva sembrare una provocazione, ma il risultato ci mette di fronte alla realtà di un torneo, il no

Gigi D’Alessio duetta con Fiorella Mannoia - annuncia 3 nuovi concerti con Nino D’Angelo e il programma Rai Vent’Anni Che Siamo Italiani : Nel nuovo album, Noi Due, Gigi D'Alessio duetta con Fiorella Mannoia: c'è lei tra le collaborazioni svelate oggi. Continua intanto il grande successo di Figli Di Un Re Minore, lo spettacolo innovativo di Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, richiesto in tutta Italia e anche all'estero. Le date napoletane hanno fatto registrare il tutto esaurito e anche da altre zone d'Italia sono giunte numerose richieste di accoglimento dello spettacolo. Per ...

Vieni da me - Caterina Balivo risponde alle critiChe : “Che noia!” : Caterina Balivo risponde alle critiche sui social fatte a Vieni da me: “Che noia!” Ospite della Cassettiera di oggi di Vieni da me è stata l’attrice comica Maria Amelia Monti che ha parlato della sua carriera e della sua famiglia. E proprio a proposito di figli, Caterina Balivo ha colto la palla al balzo per rispondere alle critiche fatte sui social alle dichiarazioni di Francesco Facchinetti, ospite ieri nel programma di ...

Raffaella Mennoia - l’autrice di Uomini e donne : ‘Mio padre sta male - so Che la vita è dura’ : Non è un periodo semplice per Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi, dopo le polemiche estive che l’hanno vista messa sotto accusa da alcuni ex partecipanti di Uomini e donne, al netto del successo che sta riscuotendo Temptation Island Vip sta attraversando un periodo personale molto delicato. L’annuncio di Raffaella Mennoia È il padre, nello specifico, che non gode di buona salute. Come riporta il sito ...

LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : punizione di Cernoia Che si infrange sulla barriera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Malta in contropiede con Borg prova il tiro dalla fascia destra che si infrange sull’esterno della rete. 38′ punizione in posizione centrale di Cernoia che trova una deviazione che smorza la forza del pallone finendo debolmente sulle mani di Xuereb. 36′ Lancio di Galli per Giacinti che per poco non riesce a controllare il pallone per superare il portiere in ...

Paranoia : Happiness is Mandatory : rinviata l'uscita del CRPG dallo humor dark e dalle atmosfere distopiChe : Bigben Interactive ha annunciato che l'uscita di Paranoia: Happiness is Mandatory è stata rimandata fino al 14 novembre. Il gioco, in precedenza, era previsto in uscita il 3 ottobre.Paranoia: Happiness is Mandatory è un CRPG che si svolge nell'ultimo idilliaco rifugio dell'umanità, Alpha Complex, controllato dal Friend Computer."Tutti i cittadini vivono una vita fatta di gioia, allegria e igiene. Dubitare della benevolenza del Computer è ...

Maria De Filippi annuncia le nozze di Raffaella Mennoia - ma è uno sCherzo : Piccolo scherzo di Maria De Filippi alla sua fidata collaboratrice, Raffaella Mennoia: nel corso delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, la conduttrice ha annunciato le nozze della autrice e in tanti hanno pensato che si fosse realmente sposata con il compagno Alessio Sakara.\\Invitando il pubblico a fare i migliori auguri a Raffaella per il suo matrimonio, la De Filippi ha scatenato il caos in studio e sul web, dove ha ...

La furia di Raffaella Mennoia : “Ti meno forte - potesse venirti un decimo di quello Che passo io” : Raffaella Mennoia, finita nell’occhio del ciclone per la bufera che si è abbattuta su Uomini e Donne dopo le dichiarazioni social di Teresa Cilia e Mario Serpa, replica con veemenza a un attacco ricevuto via Instagram. L’autrice del dating show condotto da Maria De Filippi è tornata attiva sul suo profilo solo qualche giorno fa. “Ho ricevuto insulti terribili” aveva detto senza però addentrarsi nella questione. Poche ore fa, invece, ha perso le ...

Maria De Filippi e Raffaella Mennoia - relax a bordo dello yacht dopo le polemiChe su Uomini e Donne : Le ultime settimane sono state caratterizzate da un certo tumulto nell'ambiente di ‘Uomini e Donne‘. Teresa Cilia, ex tronista del programma di Maria De Filippi, si è scontrata sui social con l'autrice Raffaella Mennoia. Tra le varie accuse che ha mosso contro di lei, c'è quella di aver frequentato Jack Vanore quando quest'ultimo era sul trono e di aver lasciato proseguire l'esperienza di Sara Affi Fella in studio, pur sapendola ...