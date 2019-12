Cagliari | Nainggolan | «Questa squadra non molla mai» – VIDEO

Cagliari - Maran : «Che vittoria! Nainggolan una goduria» : Il tecnico del Cagliari Maran ha commentato la vittoria ottenuta allo scadere contro la Sampdoria di Ranieri Rolando Maran ha analizzato così il successo ottenuto contro la Sampdoria: «Vittoria della grande determinazione, siamo stati bravi a crederci e abbiamo mandato un segnale a noi stessi». «Sono felice per Cerri, veniva da un brutto momento e meritava questa serata. Un gol che lo ripaga da tante amarezze e ci regala tre punti importanti. ...

Cagliari – L’errore dell’Inter e la lotta contro il tumore della moglie - Nainggolan svela : “ecco come affrontiamo la malattia di Claudia” “ : A tutto Nainggolan, dall’addio alla Nazionale all’errore dell’Inter, passando per la malattia della moglie Claudia: le parole del Ninja Reduce dal gol di lunedì contro il Lecce, Radja Nainggolan è sempre più sicuro delle sue qualità. Il calciatore belga si è sfogato in un’intervista ad Eleven Sports, spaziando in vari argomenti. Non poteva mancare, vista la sua buona stagione, un commento alla decisione ...

Lecce-Cagliari 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Nainggolan trascinatore - Farias decisivo - follia Cacciatore [FOTO] : Lecce-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Un derby del Sud, una sfida che a conti fatti rappresenterebbe un normale scontro salvezza. Non è questo il caso, anzi, non è quest l’anno. Quantomeno per il Cagliari. La rivelazione sarda è in zona Europa con merito dopo un inizio stagione devastante. E oggi è andata in casa del Lecce. Quello che sarebbe dovuto essere il posticipo domenicale della sera, è stato rinviato a questo ...

Inter - Nainggolan è rinato : il Cagliari potrebbe acquistarlo definitivamente in estate : Uno dei big che l'Inter ha ceduto la scorsa estate è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non rientrava nei piani del club nerazzurro che, fin dall'inizio del ritiro, aveva deciso di metterlo ai margini della rosa com'era accaduto con Mauro Icardi. Il Ninja aveva provato invano a convincere il tecnico Antonio Conte che lo aveva anche convocato per la tournée estiva in Asia. Tuttavia, al ritorno a Milano era stata definita la trattativa con ...

Calciomercato Inter : Nainggolan possibile carta per arrivare a Nandez del Cagliari : Nelle ultime ore è arrivata un'ulteriore indiscrezione riguardante una possibile trattativa di mercato fra la società di Suning ed il Cagliari. Come è noto, infatti, Antonio Conte vuole un centrocampista d'inserimento e l'uruguaiano Nandez, acquistato in estate dalla società sarda per circa 20 milioni di dollari, potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato già da gennaio. Con 12 presenze ed un gol è uno dei giocatori più impiegati dal ...

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Juventus-Milan 1-0 - decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2 - euro rossoblù - super Nainggolan. Parma-Roma 2-0 - crollo giallorosso : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Juventus-Milan 1-0, decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2, euro rossoblù, ...

Un Nainggolan da impazzire : Fiorentina demolita 5-2. Il Cagliari adesso sogna : A ora di pranzo il Cagliari fa un sol boccone della Fiorentina. E comincia a sognare per davvero in grande. Non tanto, o almeno non solo, per i numeri che accompagnano la squadra di Maran: dieci risultati utili consecutivi, quattro vittorie nelle ultime sei gare, tre consecutive, di cui due (Atalant

Cagliari-Fiorentina - Maran : “Stiamo cercando di ripagare l’affetto di una città”. Siparietto con Nainggolan : Un Maran soddisfatto quello che ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro la Fiorentina: “Nemmeno le più rosee previsioni ci vedevano lassù. Stiamo cercando di ripagare l’affetto di una città, di un’isola intera. Ci stiamo allenando bene e i ragazzi stanno onorando la maglia. Tutti, dal primo all’ultimo. Anche chi non gioca. Abbiamo fatto grandi giocate, grandi gol. Non dobbiamo smettere di ...

Nainggolan show : il Cagliari è terzo - distrutta la Fiorentina : Dominio assoluto degli isolani che aprono le marcature con Rog, poi segnano Pisacane, Simeone, pedro e Nainggolan, accorcia una doppietta di Vlaovic

Cagliari-Fiorentina - le pagelle di CalcioWeb : Nainggolan da 10 e lode - strepitoso Simeone [FOTO] : Cagliari-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Un Cagliari strepitoso annichilisce la Fiorentina. I viola cadono sotto i colpi dei sardi. Di Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro, Nainggolan i gol della squadra di Maran, doppietta di Vlahovic per i viola. Strepitosa prestazione di tutti i calciatori rossoblu, scatenati in particolare Nainggolan e Simeone. Brividi al minuto 13 per il ricordo di Astori. In alto la ...

Cagliari-Fiorentina 5-2 - Pazzesco Nainggolan poi doppio Vlahovic : Cagliari-Fiorentina, i sardi agganciano il terzo posto e liquidano la squadra di Vincenzo Montella con un netto 5 a 2. Rossoblù formato Champions, il lunch match delle 12 e...

