Cagliari | Joao Pedro | «Felice per la doppietta e i tre punti» – VIDEO

Cagliari-Sampdoria 4-3 - le pagelle di CalcioWeb : Quagliarella e Joao Pedro show - Cerri eroe [FOTO] : Cagliari-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Sampdoria. Che partita, che spettacolo, che ripresa. Quagliarella da una parte, Joao Pedro dall’altra. Poi esce fuori Cerri e regala tre punti pazzeschi ai sardi. Dove aveva pianto a Lecce (nel finale), questa volta la squadra rossoblu esulta e risponde in zona Europa alle concorrenti vincitrici ieri. La ...

Cagliari Sampdoria 3-3 LIVE : doppietta di Joao Pedro in due minuti : Alla Sardegna Arena, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Sergio Cadeddu, inviato a Cagliari) – Alla Sardegna Arena, Cagliari e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Sampdoria 3-3 MOVIOLA 1′ Calcio d’inizio 25′ Cross di Pellegrini, Joao Pedro ...

Cagliari Sampdoria 0-0 LIVE : Joao Pedro vicino al vantaggio : Alla Sardegna Arena, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Sergio Cadeddu, inviato a Cagliari) – Alla Sardegna Arena, Cagliari e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Sampdoria 0-0 MOVIOLA 1′ – Calcio d’inizio 7′ – La prima ...

DIRETTA/ Lecce Cagliari - risultato 0-1 - streaming video : gol di Joao Pedro su rigore! : DIRETTA Lecce Cagliari streaming video e tv: quote, orario e risultato live della partita del Via del Mare, recupero della 13giornata di Serie A.

DIRETTA / Lecce-Cagliari in TV. GOL di Joao Pedro! : DIRETTA / Serie A giornata numero 13: Segui il risultato in tempo reale. Dopo il rinvio, si gioca alle ore 15:00! Joao Pedro porta in vantaggio gli ospiti! RISULTATO IN TEMPO REALE 0-1 Lecce-Cagliari IN TV – Il posticipo di questo pomeriggio, valido per la tredicesima giornata di Serie A, si disputerà alle ore 15:00 […] Leggi tutto L'articolo DIRETTA / Lecce-Cagliari in TV. GOL di Joao Pedro! sembra essere il primo su Calciomercato ...

Cagliari - Joao Pedro rinnova fino al 2023. Maran promette : “Europa? Mi tatuo i 4 mori” : Rinnovo Joao Pedro ufficiale, il Cagliari, tramite il proprio sito internet e canali social, ha reso nota l’ufficialità del rinnovo contrattuale di Joao Pedro, il quale si legherà al club sardo fino al 2023. Rinnovo Joao Pedro, il comunicato del club “È diventato uno dei cardini della squadra. Tecnico, fantasioso, imprevedibile per gli avversari, fortemente […] L'articolo Cagliari, Joao Pedro rinnova fino al 2023. Maran ...

Live Cagliari-Fiorentina 4-0 Rog - Pisacane - Simeone e anche Joao Pedro : Cagliari e Fiorentina scendono in campo oggi alle ore 12.30, 12a giornata di Serie A. I sardi sono protagonisti di un esaltante inizio di campionato, vengono dall'aver espugnato la scorsa...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Cagliari-Bologna 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Joao Pedro-Simeone coppia perfetta [FOTO] : Cagliari-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Il Cagliari per sognare l’Europa, il Bologna per ricercare la continuità dopo un periodo così così. Questi i rispettivi obiettivi sardi ed emiliani in riferimento al match della Sardegna Arena valevole per la 10^ giornata di Serie A. Gara appena terminata, i ragazzi di Maran vincono ancora trascinati dalla solita coppia Joao Pedro-Simeone. Emiliani, che erano passati in vantaggio con ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo dal dischetto. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1, ...

