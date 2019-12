Bizzarri | «Volevo chiudere la carriera al Chievo | costretto ad andarmene»

calcionews24

Albano, in un'intervista a Gianlucadimarzio.com, ha svelato alcuni retroscena della sua. «In modo inspiegabile sono statoad, perché il presidente Campedelli voleva Sorrentino nonostante Maran insistesse per tenermi. Per non entrare in polemica con ambiente e spogliatoio ho facilitato la mia cessione. Ci sono rimasto male perchéla miaa Verona, ma quando mi rendo conto di queste situazioni non mi piango troppo addosso».

