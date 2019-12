Toto Wolff F1 | GP Abu Dhabi 2019 | “Hamilton in Ferrari? Lewis fa bene a valutare ogni

forzazzurri

(Di domenica 1 dicembre 2019) Se fino a qualche giorno fa il possibile approdo diHamilton indal 2021 si poteva catalogare nello scaffale delle semplici utopie, nelle ultime ore gli scenari si stanno arricchendo di particolari quanto mai succosi. Andiamo in ordine di tempo. Prima ci ha pensato la Gazzetta dello Sport a smuovere le acque, annunciando almeno un paio di incontri segreti nel corso degli ultimi mesi tra il campione del mondo e John Elkann, numero uno di Maranello. Quindi, appena sbarcati ad Abu, il team principal Mattia Binotto si è lasciato andare a notevoli complimenti per il pilota della Mercedes che, dopo la qualifica di ieri, ha risposto in maniera decisamente sentita. Come se non bastasse, il carico da undici lo ha messo poi, attuale datore di lavoro del sei volte campione del mondo inglese che, interpellato da Marca, ha risposto in maniera assolutamente serena e ...

