Emilia Clarke | Ho avuto un aneurisma cerebrale Ogni giorno sul set di Game of

Perché sempre più giovani come Emilia Clarke soffrono di ictus? : Ortaggi freschiCereali, legumi, frutta secca e semiOlio extravergine di olivaAglio amicoPiù pesce azzurroCaffè e tè sono okLess is moreQuando ad aprile la 32enne Emilia Clarke, star della serie culto “Game of Thrones”, ha confidato a “The New Yorker“ di avere rischiato di morire nel 2010 per un ictus la rete è impazzita. «So per esperienza personale quanto sia devastante l’impatto di un ictus e quanto lungo e ...

Emilia Clarke : “Il Trono di Spade mi ha rubato la gioventù ma mi ha salvato la vita” : Emilia Clarke ha messo via l’abito (e la parrucca) di Daenerys Targaryen non senza difficoltà. Sul “peso” che ha avuto Il Trono di Spade sulla sua vita professionale e privata ci gioca Vanity Fair, che nell’intervista all’attrice, evidenzia proprio il fondamentale ruolo che ha fatto da propulsore ionico alla sua carriera. A pochi giorni dall’uscita nei cinema del suo ultimo film, “Last ...

Emilia Clarke : «La mia ambizione mi ha rubato la gioventù e mi ha salvato la vita» : Emilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeUna venticinquenne che finisce a letto con tutti gli uomini sbagliati, arriva in ritardo a tutti gli appuntamenti, litiga con la madre (interpretata da Emma Thompson, che è anche autrice della sceneggiatura) e ha un lavoro da elfo in un negozio di articoli natalizi. Si chiama Kate, è la protagonista di Last Christmas (dall’omonimo pezzo di George Michael dei Wham!, ...

Il racconto shock di Emilia Clarke del Trono di Spade - umiliata e obbligata a spogliarsi sul set : Jason Momoa l’ha supportata : Per Emilia Clarke non è mai stato semplice spogliarsi di fronte alla telecamera, e lo aveva raccontato diverse volte. Ma che fosse stata addirittura obbligata a farlo "per non deludere i fan", è un'altra storia. Durante Armchair Expert, il podcast di Dax Shephard, l'attrice ha confessato l'umiliazione e il disagio nel girare scene di nudo sul set de Il Trono di Spade. I fatti risalgono al 2010, quando aveva 23 anni, e in effetti durante la ...

Il Trono di Spade - Emilia Clarke rivela : "Sul set pressioni per girare le scene di nudo" - : Alessandro Zoppo Ospite di “Armchair Expert”, il podcast di Dax Shepard, l’attrice confessa di aver ricevuto pressioni per girare quelle scene e “compiacere i fan” Emilia Clarke non ha paura di esporsi quando si parla del sessismo presente a Hollywood. Ospite di Armchair Expert, il podcast di Dax Shepard, l’attrice britannica racconta la sua esperienza sul set della serie che le ha dato fama mondiale: Il Trono di Spade. All’epoca ...

Da Il Trono di Spade a Last Christmas : nuovo film per Emilia Clarke - : Fonte foto: La PresseDa Il Trono di Spade a Last Christmas: nuovo film per Emilia Clarke 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Da Lincoln Sqaure i red carpet de nuovo film da protagonista dell'ex Madre dei Draghi

Reunion de «Il Trono di Spade» per il compleanno di Emilia Clarke : Emilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeUn compleanno speciale per Emilia Clarke: Daenerys Targaryen ha festeggiato i suoi 33 anni regalando ai fan una Reunion de Il Trono di Spade e si è fatta fotografare stretta stretta con Jason Momoa e Kit Harington, rispettivamente Khal Drogo e Jon Snow ...

Reunion de Il Trono di Spade per il compleanno di Emilia Clarke : la foto con Jason Momoa e Kit Harington è virale : Un compleanno davvero speciale per Emilia Clarke, che ha festeggiato i suoi 33 anni regalando ai fan una Reunion de Il Trono di Spade. L'attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae a "sandwich" tra a Jason Momoa e Kit Harington, rispettivamente Khal Drogo e Jon Snow. Nello show fantasy della HBO, la Clarke ha vestito i panni della Madre dei Draghi, Daenerys Targaryen, che è stata sposata con il personaggio di Momoa ...