Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Hong Kong 2019-2020 | nessun podio per la spedizione

La tappa di Hong Kong di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista finisce qui. Vi ringraziamo per averla seguita con noi e vi invitiamo a rimanere su questi schermi anche per la prossima frazione che si terrà settimana prossima a Cambridge in Nuova Zelanda. 12.53 Grandissima prestazione, ad ogni modo, dell'azzurro, il quale è agli esordi in Coppa del Mondo. 12.52 vince Eefting su Volikakis e Strong.

12.43 30 giri alla fine. 12.42 Con lui c'è il neerlandese Eefting, ma arriva anche lo spagnolo Mora che chiude. Giordani coi primi. 12.41 Attacca il neozelandese Corbin Strong, corridore giovanissimo che è anche un promettente stradista. 12.40 40 giri alla fine. 12.39 I big chiudono anche stavolta. 12.38 Ci prova il messicano Prado con il cinese Guo. 12.37 Giordani va all'attacco con Slawek,

12.28 L'ultima prova di giornata sarà lo Scratch maschile. Per l'Italia scende in pista Carloalberto Giordani. 12.26 Beleisyte prende i dieci punti dell'ultimo sprint. Martins e Kajihara restano fuori dalla zona punti e, dunque, la portoghese conquista l'Omnium. 12.23 Beleisyte prende il giro e guadagna anche cinque punti allo sprint. Martins va terza in questo sprint e guadagna

12.02 Nella classifica dell'Omnium Martins ha 112 Punti, Kajihara 102, Drummond 100, D'Hoore 96. 12.00 Inizia la Corsa a Punti! 11.55 2-0 Lavreysen. L'iridato resta imbattuto nella velocità in questa Coppa del Mondo. 11.53 Fukuya vince anche la seconda manche e si aggiudica la finale per il terzo posto. 11.50 Ricordiamo che in testa all'Omnium c'è la portoghese Maria

11.21 Tocca ora al Keirin femminile, mentre aspettiamo la nuova classifica dell'Omnium. 11.18 La giapponese Kajihara vince l'eliminazione, seconda la portoghese Maria Martins che allunga sulle prime inseguitrici nella classifica dell'Omnium. Ora manca Solo la Corsa a Punti per stabilire la vincitrice. 11.17 Collier eliminata per quintultima, poi Drummond e, infine, Leth. Si giocano il

11.09 Fuori anche la messicana Salazar. 11.08 Sesta eliminata la nostra Rachele Barbieri. 11.07 Eliminata Joseph Amber, la forte atleta delle Barbados. 11.06 Fuori anche Andrea Waldis. 11.05 Olga Zabelinskaya, Jarmila Machacova e Tereza Medvedova le prime tre eliminate. 11.04 E' ora il momento della terza prova dell'Omnium femminile: l'Eliminazione. 10:58 Ultimo sprint vinto dalla

10:55 Gara ripartita. 10:51 Gara neutralizzata a seguito della caduta dell'atleta portoghese. 10:49 La coppia tedesca Kluge – Reinhardt conserva la testa della classifica dopo lo sprint vinto dalla Russia. 10:48 A venti giri dal termine la Svizzera conquista anche il diciottesimo sprint e si porta al quinto posto con 23 punti. 10:45 La Svizzera si aggiudica il diciassettesimo sprint. In

10:24 Nono sprint vinto dalla coppia di casa sui neozelandesi dopo un'avvincente volata. Ora guidano Germania e Gran Bretagna con 14 punti. azzurri lontani dalle prime posizioni. 10:22 Dopo l'ottavo sprint l'Italia scivola in undicesima posizione, superata dalla coppia polacca Pszczolarsky – Staniszewski. 10:19 Ora guida la Gran Bretagna con 13 punti davanti a Svizzera e Spagna

10:07 Nella madison maschile l'Italia schiera Stefano Moro e Michele Scartezzini. 10:00 Al termine della madison si disputerà la terza prova dell'omnium femminile e la finale del keirin femminile. 9:56 Prossima gara in programma la madison maschile. 9:51 Si conclude la tempo race con la vittoria della danese Leth che conquista 8 punti. dopo due prove dell'omnium rimane in testa la

9:45 In corso la tempo race femminile, seconda prova dell'omnium. Dopo i primi 7 giri l'atleta delle Barbados Amber Joseph è in testa con 7 punti. 9:41 Si preparano le ragazze per la seconda prova dell'omnium che vede al momento al comando la belga D'Hoore. 9:37 Nella finale per il terzo posto si sfideranno il giapponese Fukaya ed il polacco Rudyk, battuti senza storia dai due

9:28 Giro finale della seconda semifinale di keirin. Vince la tedesca Hinze. 9:25 Vince la volata con margine la koreana Hyejin Lee. Si qualificano insieme a lei l'olandese Braspennincx e l'atleta di Hong Kong Lee. 9:23 A 3 giri dalla fine davanti l'atleta di Hong Kong Lee. 9:21 Si preparano le ragazze del keirin. Non ci sono azzurre in gara. 9:19 Nella seconda semifinale vince la prima

9:01 Partita la gara. 9:00 In pista le atlete che si preparano per la scratch race. 8:45 Alle ore 9 partirà la scratch race. Per l'Italia sarà in gara Rachele Barbieri. 8:33 A breve gli atleti daranno inizio alle gare. 8.30 Buongiorno e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell'ultima giornata della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 ad Hong Kong. Buongiorno a tutti e benvenuti alla

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. Nella seconda parte di questa terza giornata al velodromo Tseung Kwan O si disputeranno la scratch race donne, le semifinali dello sprint maschile, il secondo round del keirin femminile, la tempo race (seconda prova dell'omnium donne), la madison maschile, le ultime due

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019-2020 : Tutti gli azzurri fuori nelle batterie del mattino : Si è da poco conclusa la prima sessione dell'ultima giornata di gare, per questa tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista ad Hong Kong, nella quale si sono disputate le qualificazioni ed i turni eliminatori fino ai quarti di finale della velocità maschile, in cui l'Italia ha schierato il giovanissimo classe 2001 Matteo Bianchi, e il primo round del Keirin Femminile, che ha visto protagonista Elena Bissolati nella terza ...