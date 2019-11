Fiera di Natale a Palermo | ecco dove

Fonte : quotidianodiragusa

(Di sabato 30 novembre 2019) Arrivano gli artigiani in via Magliocco, al via ladidi Confartigianato. L’inaugurazione oggi pomeriggio alle 18,30

Claudia35896290 : RT @telecitynews24: ?? GENOVA: APRE DOMANI LA “FIERA DI NATALE” DI PIAZZA DELLA VITTORIA ?? Oltre 100 banchi di merci varie e un angolo food… - FideghelliAdele : Qualche scatto prima dell'apertura di questa raffinata nuova fiera @Abilmente Christmas a Cesena Fiera Spa. Trover… - Laudan1893 : RT @telecitynews24: ?? GENOVA: APRE DOMANI LA “FIERA DI NATALE” DI PIAZZA DELLA VITTORIA ?? Oltre 100 banchi di merci varie e un angolo food… -