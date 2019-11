Elena Santarelli | l' annuncio dopo il dolore | «Due anni fa ero in bagno a vomitare e a

Elena Santarelli - la cifra ‘record’ all’ospedale Bambin Gesù. Il gesto commuove tutti : Importantissimo annuncio della conduttrice e showgirl Elena Santarelli, in un giorno sicuramente non bello da ricordare. Il 29 novembre del 2017 scoprì infatti che il figlio Giacomo era affetto da un tumore. Sul suo profilo Instagram ha scritto un lungo post dove ripercorre alcuni momenti importanti della sua vita. “Il 29/11/2017 ricordo che ero in bagno a vomitare e a piangere in silenzio, ero ignara che a pochi km da casa mia c’erano due ...

Elena Santarelli : Quando papà ha scoperto che prendevo la pillola se n’è andato di casa : Ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show incentrata sul rapporto tra genitori e figli vip, Elena Santarelli ha partecipato al dibattito accompagnata dal padre Enrico. Intervistata dal conduttore, la Santarelli ha rivelato che il suo rapporto con i genitori e, in particolar modo il papà, non è mai stato troppo complicato anche perché lei è andata via da casa Quando aveva solo sedici anni e mezzo. “Sono andata a Milano e papà era molto ...

Enrico padre Elena Santarelli/ Quanti sacrifici per la famiglia e il nipote Giacomo : Enrico padre Elena Santarelli: l'uomo dalle umili origini ha sempre dato tutto per la sua famiglia e per la figlia che ha sempre raccontato i sacrifici.

“Ci fai volare”. Elena Santarelli - bentornata bomba sexy. In minigonna e stivaloni fa perdere la testa a tutti. Quanta roba… : Elena Santarelli da svenire. La bella moglie di Berardo Corradi si mostra in versione bomba sexy e fa impazzire tutti. Finalmente Elena Santarelli è tornata a vivere. Finalmente vi parliamo di lei per motivi diversi dalla malattia del figlio Giacomo. La situazione, per il momento, sembra serena e mamma Elena Santarelli, che ha passato un periodo davvero d’inferno, è tornata a respirare. E a vivere. Lo si vede anche dalle foto che posta sui ...

Elena Santarelli/ Dalla malattia del figlio agli haters 'Non ci sono chemio per loro' : Elena Santarelli sulla malattia del figlio Giacomo: 'Continuare la vita di sempre, far finta di nulla, nei limiti del possibile, è stato importantissimo'.

Elena Santarelli e il ricordo della piccola Marzia che non c'è più : "Ci penso tutte le mattine e tutte le sere" : Per anni la showgirl ha lottato accanto a suo figlio Giacomo e durante questo lungo percorso ha incontrato tanti altri...

Elena Santarelli : "Tra il 2018 e il 2019 sono stata più a funerali di bambini che a compleanni" : “Tra il 2018 e il 2019 sono stata più a funerali di bimbi che a compleanni”. Elena Santarelli è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, per parlare del suo libro, ‘Una mamma lo sa’, in cui racconta la lunga e sofferta battaglia del figlio Giacomo.“Avevo molta paura”, ha spiegato ai microfoni del programma, “Quando sai che dietro a quelle ...

Elena Santarelli fa una confessione intima : “Mi vergogno molto” : Elena Santarelli confessa: “Ho provato vergogna a chiedere aiuto” Elena Santarelli ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Intimità. E in questa occasione la popolare showgirl ha parlato del dramma vissuto in questi ultimi mesi per via del tumore del figlio. Per fortuna questo è solo un brutto ricordo per la Santarelli visto che il bambino è riuscito a sconfiggere questo male. Il giornalista del ...

Elena Santarelli : Volevo rasarmi a zero i capelli per mio figlio : Lo scorso 30 ottobre è stata trasmessa la prima puntata di Seconda vita, un viaggio nei ricordi dolorosi di chi abbia cercato una rinascita nonché un progetto di Gabriele Parpiglia, giornalista, autore e conduttore televisivo. E il nuovo appuntamento tv di Real time ha visto protagonista la showgirl di Italia sì, Elena Santarelli. La moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi si è raccontata a ruota libera su vita e carriera in un'intervista ...