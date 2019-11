DETECting l’Allieva | ultime ore per votare il sondaggio del progetto europeo Detect H2020

spettacoloitaliano

(Di sabato 30 novembre 2019)l'Allieva, le votazioni termineranno lunedì Mancano poche ore alla chiusura di “l’Allieva” ildedicato alla serie tv di Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Grazie alle vostre preferenze, questo lunedì verranno esaminati i risultati che produrranno una nuova indagine, dopo quelle all’Università di Pescara e Bologna (guarda l’esclusiva qui), del gruppo di ricerca deldella Link Campus University. Se sei affezionata/o al mondo di, e aspetti con ansia la terza stagione, questa piccola indagine è fatta apposta per te. Chi non avesse ancora votato può farlo fino a lunedì CLICCANDO QUI.Spettacolo Italiano,e la Link Campus University vi ringraziano per le tante adesioni arrivate in queste settimane e per l’affetto e le condivisioni del documentario ...