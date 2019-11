Calabria | Zingaretti | ‘intorno a Callipo costruire fronte largo contro destre’

Calabria : Zingaretti - ‘con Callipo per spinta al cambiamento - da Pd massimo impegno’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “La candidatura di Callipo alla presidenza della Regione è l’elemento di grande novità politica e di spinta al cambiamento di cui la Calabria aveva bisogno. La sua storia personale di imprenditore legato alla sua terra e di animatore di movimenti civici, può innescare quella rivoluzione dolce, democratica e innovatrice che una regione bellissima richiede a gran voce”. Lo dice il ...

**Calabria : Zingaretti - ‘ora tutto Pd calabrese si unisca attorno a Callipo’** : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Ora tutto il Pd calabrese si unisca intorno a Callipo”. Questo l’invito del segretario Pd, Nicola Zingaretti, al partito calabrese dove il governatore uscente, Mario Oliverio, aveva annunciato la volontà di ricandidarsi comunque anche senza il sostegno dei dem nazionali. L'articolo **Calabria: Zingaretti, ‘ora tutto Pd calabrese si unisca attorno a Callipo’** sembra essere ...

Calabria : Raggi e Zingaretti si coprono di ridicolo : Roma – “Raggi e Zingaretti la smettano di coprirsi di ridicolo. Mentre si rimpallano le responsabilita’, parlano solo di proroghe o piani emergenziali: la verita’ e’ che ne’ il Comune ne’ la Regione sanno come risolvere il problema dei rifiuti a Roma. Basta scaldare la sedia: subito al voto”. Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. L'articolo Calabria: Raggi e ...

M5s - vaffa a Beppe Grillo e Zingaretti : in Calabria corre da solo - ecco il candidato : Alla fine il Movimento 5 stelle ha deciso di presentarsi alle elezioni regionali in Calabria con un suo candidato. Si tratta di Francesco Aiello. La maggioranza dei parlamentari calabresi grillini, infatti, non ha avuto dubbi su come arrivare il 26 gennaio con buona pace di chi sperava in una corsa

Calabria : cittadini incolpevoli pagano inadeguatezza Raggi-Zingaretti : Roma – “A distanza di tre anni dall’inizio della sua spericolata avventura, il sindaco di Roma Raggi non riesce ad andare oltre il conferimento dei rifiuti ad altri Comuni: in pratica, ancora una volta, sono i cittadini incolpevoli a pagare la totale e manifesta inadeguatezza tanto dell’amministrazione capitolina quanto di quella regionale”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria a proposito ...

Alleanza grillini dem : la Calabria a Di Maio - l’Emilia Romagna a Zingaretti : Potrebbe realizzarsi uno scambio politico tra Pd e grillini. I dem non hanno un candidato in Calabria e potrebbero appoggiare

Voto in Calabria - Rubbettino chiude a Zingaretti : “Non mi candido - sinistra dilaniata” : C'è grande amarezza, per usare in eufemismo, nel centrosinistra calabrese per la rinuncia alla candidatura dell'editore Florindo Rubbettino. "Ringrazio le tantissime persone che mi hanno incoraggiato a candidarmi alla presidenza della Regione Calabria - afferma l'editore declinando la proposta Pd di candidarsi a governatore della Calabria -. Purtroppo ho potuto constatare che non ci sono le condizioni nel quadro politico calabrese". Rubbettino ...

**Calabria : Talarico - ‘non mi candido - ho detto no a Zingaretti’** : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Io candidato governatore della Calabria? Me lo ha chiesto Nicola Zingaretti dieci giorni fa ma ho rifiutato subito. Comunque mi sarei candidato come civico, indipendente, con una mia lista ed il sostegno del Pd. Se ci sarebbe stato anche l’appoggio dei 5S? Credo che ora in Calabria loro abbiano molta confusione’. Lo dice a di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, è il ‘re’ delle ...

Nicola Zingaretti consegna la Calabria al M5s - rivolta dentro il Pd : gli salta in aria il partito : Le primarie, strumento di democrazia che per eccellenza sono del partito democratico, vengono negate in Calabria. Quello che sta avvenendo in questi giorni ha dell'incredibile. Ma andiamo per ordine. Bisogna dire che il primo concreto esempio di elezioni primarie su scala nazionale e indirizzato a t

Vertice Di Maio-Zingaretti : alla ricerca di un'intesa in vista delle regionali in Calabria : In casa grillina non si fa in tempo a festeggiare la vittoria per l'approvazione della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, che subito si pone in essere una nuova e aspra discussione incardinata sul malcontento di circa trenta deputati e senatori affiliati del Movimento Cinque Stelle, pronti a schierarsi contro il loro capo politico, Luigi Di Maio. Una tale tensione deriva non soltanto dalle perplessità circa la norma approvata ...

Regionali : incontro Zingaretti-Di Maio - ancora no intesa su Calabria : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Sulla Calabria tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti al momento non sarebbe stata trovata nessuna intesa. Per il M5S si tratta di un terreno delicatissimo, con un nutrito numero di parlamentari calabresi che, la scorsa settimana, si è dato appuntamento a Roma per ribadire la contrarietà ad ogni tipo di accordo con altre forze politiche, in primis proprio con il Pd. Altro elemento che agita il Movimento, la ...

Regionali : anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio (2) : (AdnKronos) – Al momento, a quanto si apprende, non ci sarebbe ancora nessuna intesa sulle Regionali in Calabria, tema affrontato nell’incontro di ieri tra Zingaretti e Di Maio. L'articolo Regionali: anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Regionali : incontro Zingaretti-Di Maio - ancora no intesa su Calabria : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Sulla Calabria tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti al momento non sarebbe stata trovata nessuna intesa. Per il M5S si tratta di un terreno delicatissimo, con un nutrito numero di parlamentari calabresi che, la scorsa settimana, si è dato appuntamento a Roma per ribadire la contrarietà ad ogni tipo di accordo con altre forze politiche, in primis proprio con il Pd. Altro elemento che agita il Movimento, la ...

Regionali : anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio (2) : (AdnKronos) – Al momento, a quanto si apprende, non ci sarebbe ancora nessuna intesa sulle Regionali in Calabria, tema affrontato nell’incontro di ieri tra Zingaretti e Di Maio. L'articolo Regionali: anche Calabria sul tavolo incontro Zingaretti-Di Maio (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.