Uccide la compagna e si toglie la vita in un parco

Russia : celebre storico Uccide la compagna - facendo poi sparire il corpo in un fiume : Dalla Legion d’Onore alle prigioni di San Pietroburgo. Sembra essere questa l’incredibile parabola compiuta da Oleg Sokolov, 63 anni, uno dei più grandi esperti di Napoleone Bonaparte. L’istrionico storico russo, docente all’Università di San Pietroburgo, è stato arrestato sabato scorso, con l’accusa di aver compiuto un delitto. Poche ore prima era stato ripescato, dopo essere caduto nel fiume Moika: i soccorritori l’hanno trovato vestito da ...

Storico napoleonico Uccide la compagna - la fa a pezzi e la getta nel fiume : Storico di fama internazionale, docente all’Università di San Pietroburgo, il più grande esperto russo di Napoleone, insignito in Francia della Legion d’onore per i suoi meriti accademici. E un eccentrico. Oleg Sokolov è stato arrestato ieri, vestito da Napoleone, ubriaco e fradicio dopo essere caduto nel fiume Moika a San Pietroburgo, per l’omicidio della sua compagna, Anastassia Echtchenko, 24 anni, una ...

Torino - tenta il suicidio in carcere l’uomo che ha cercato di Uccidere la nuova compagna : Ha tentato il suicidio nel reparto psichiatrico dell’ospedale Molinette di Torino Mohamed Safi, l’uomo arrestato dopo che ha cercato di sgozzare la compagna. Ha provato a impiccarsi usando un camice monouso e alcuni brandelli di garza. È stato soccorso dai sanitari e dagli agenti della polizia penitenziaria.Continua a leggere

Teramo : Uccide la compagna a coltellate poi tenta di togliersi la vita - arrestato : I carabinieri della Compagnia di Teramo hanno arrestato il 36enne Christian Daravoinea con l'accusa di omicidio: l'uomo, un autotrasportatore di origini rumene, avrebbe ucciso a coltellate la sua compagna Mihaela Roua di 32 anni. I militari dell'arma lo hanno rintracciato e arrestato nel giro di poche ore ottenendo subito dopo una piena confessione. I continui litigi Il reato ad oggetto sarebbe stato consumato pochi giorni fa in un appartamento ...

Teramo - Uccide la compagna a coltellate per gelosia e poi confessa : Un 36enne di origini romene ha ucciso madre di sua figlia per gelosia, perché lei voleva concludere la loro relazione. È stato trovato all'interno della sua auto con gli abiti ancora sporchi di sangue. Non riusciva ad accettare la fine della sua relazione con lei e per questo motivo, Cristian Daravoinea, un 36enne di origine romena, ha ucciso, con due coltellate al petto, la sua fidanzata di 32 anni, Mihaela Roua, dalla quale aveva avuto una ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Nereto : Uccide compagna di 32 anni poi fugge : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. A Nereto è caccia all'uomo che ha ucciso la propria compagna di 32 anni, ammazzata ieri, 10 ottobre 2019,

Bergamo - un 47enne Uccide la compagna con due coltellate poi scappa : caccia all'uomo in Lombardia : uccide la compagna e scappa. È ancora ricercato l'uomo che intorno alle due di questa notte, in via Alberto da Giussano a Cologno al Serio (Bergamo), ha ucciso la donna di origine moldava di 36 anni con due coltellate al petto. L'aggressore, italiano di 47 anni, è fuggito in auto facendo perdere le

Uccide la compagna con due coltellate e fugge - ricercato in tutta la Lombardia : Uccide la compagna e scappa. È ancora ricercato l'uomo che intorno alle due di questa notte, in via Alberto da Giussano a Cologno al Serio (Bergamo), ha ucciso la donna di origine moldava di 36 anni con due coltellate al petto. L'aggressore, italiano di 47 anni, è fuggito in auto facendo perdere le tracce ed è tutt'ora ricercato dai carabinieri. La donna, secondo quanto potuto ricostruire in queste prime battute delle indagini, da ...

Parigi - Uccide quattro persone dentro la prefettura. Fermata compagna del killer : Anche l’assalitore, che era armato di coltello, è stato a sua volta ucciso. Nel pomeriggio sottoposta a fermo la compagna del killer. Il presidente Macron sul luogo dell’eccidio