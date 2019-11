Sugar Tax | per 6 italiani su 10 è inutile

Sondaggi - la Sugar Tax divide gli italiani : il 50% pensa che non servirà a ridurre l’obesità : La tassa sulle bevande zuccherate, misura contenuta nella manovra, divide gli italiani: il 62,6% degli intervistati non considera la sugar tax utile a ridurre i consumi di bevande zuccherate; mentre il 50,6% del campione ritiene che non siano le tasse lo strumento corretto contro l'obesità e le cattive abitudini alimentari.Continua a leggere

Coca-Cola Hbc Italia : con Sugar-plastic tax stabilimenti a rischio : Oricola, 25 nov. (Adnkronos) - Un impatto economico annuale di 180 milioni di euro, 40 mln come conseguenza della plastic tax e 140 mln per effetto della sugar tax, così come formulate oggi. La stima riguarda la produzione Italiana di Coca-Coca Hbc Italia, principale produttore e distributore di pro

L'Italia resterà senza Coca-Cola? Plastic e Sugar Tax - impianti a rischio : La società che produce e distribuisce i prodotti della The Coca-Cola Company in Italia ipotizza un aumento dei prezzi oppure...

Manovra : Borgonzoni - ’emendamenti Lega contro plastic e Sugar Tax - che vota Pd?’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “In Manovra presenteremo emendamenti per la cancellazione totale di plastic tax e sugar tax, vedremo se il Pd di Bonaccini avrà il coraggio di opporsi”. Lo annuncia la senatrice della Lega, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni. “Come ha detto Confcooperative – che ringraziamo e che appoggiamo in questa battaglia – plastic tax e sugar tax ...

Sugar - plastic e web tax in manovra : per 7 italiani su 10 graveranno sulle spalle dei consumatori : Ricerca sulle micro tasse allo stato attuale previste dal Ddl bilancio effettuata sulla base di mille interviste. Emerge che questi balzelli risultano molto noti

Plastic e Sugar Tax - auto aziendali e infrastrutture : il Nord boccia il governo : I presidenti delle Confindustrie del Nord contro la manovra: Marco Bonometti (Lombardia): sprecati 20 miliardi senza nuovo lavoro. Fabio Ravanelli (Piemonte): scongiurata solo l'Iva. Enrico Carraro (Veneto): sensibilità salutista contro le imprese. Pietro Ferrari, Emilia-Romagna: misure improvvisate

Plastic e Sugar Tax - auto aziendali e Quota 100 : le incognite della manovra : Al Senato in corso l’esame del disegno di legge di Bilancio. Emendamenti fino al prossimo sabato. E molto può cambiare

Manovra : Alleanza Coop - ‘da plastic tax e Sugar Tax tegola da 350 mln su agroalimentare’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Le tasse sulla plastica e sullo zucchero inserite nella Legge di bilancio sono misure che possono avere pesanti ripercussioni sul settore agroalimentare con danni complessivi stimati intorno ai 350 milioni di euro ed è per questo che sollecitiamo un impegno parlamentare e di governo per ridurne fortemente l’impatto”. Così il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Giorgio ...

Manovra : Alleanza Coop - ‘da plastic tax e Sugar Tax tegola da 350 mln su agroalimentare’ (2) : (Adnkronos) – Mercuri ha quindi evidenziato come le principali Cooperative agroalimentari siano all’avanguardia nell’uso di materiali sostenibili e riciclabili. “Molte delle nostre aziende – ricorda il presidente appena riconfermato alla guida dell’Alleanza Cooperative Agroalimentari – hanno fatto del corretto uso degli imballaggi in termini di servizio e di valorizzazione dei prodotti italiani un ...

Tassa sulle bevande - Assobibe : “Non chiamiamola Sugar Tax - la tassa non colpisce lo zucchero ma solo zuccherate e non” : Dalla lettura del testo del provvedimento “Bilancio 2020” approdato al Senato emergono finalmente i contenuti della tassa sulle bevande, dopo mesi di dichiarazioni alla stampa di rappresentanti del Governo che continuano a giustificarla come soluzione per la salute. Ma il testo effettivamente approvato dal Consiglio dei Ministri smentisce questa lettura. Lo dichiara Assobibe, l’associazione di Confindustria delle imprese che producono e vendono ...

Manovra : Confindustria Catania - 'Sugar e plastic tax? Grave impatto su aziende' (2) : (Adnkronos) - Il leader degli industriali etnei auspica "un ampio sforzo congiunto da parte di tutti gli attori del territorio per contrastare la miopia di chi ritiene di risolvere i problemi finanziari del Paese tassando in maniera insensata settori produttivi di grande rilievo per l'economia". E r

Manovra : Confindustria Catania - 'Sugar e plastic tax? Grave impatto su aziende' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati per i gravi effetti che le nuove tasse sullo zucchero e sulla plastica avranno sulla produzione di bibite e sull’imbottigliamento di acque minerali che rappresentano un importantissimo valore aggiunto per il territorio siciliano in termini di impatto

Manovra : ritocchi da 1 miliardo su Quota 100 - nel mirino anche la Sugar tax : La nuova Legge di Bilancio è ancora al centro delle discussioni visto che, la maggioranza si concentra su alcuni punti-chiave in vista dell'esame in Parlamento. Si tratta di alcuni ritocchi di circa un miliardo di euro sulla Quota 100, sulla sugar tax e sulle auto aziendali. Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Sole 24 Ore", però, Italia Viva punterebbe ad alzare l'asticella a 2 miliardi. Meno di due mesi per l'approvazione del ...

Manovra - plastic e Sugar Tax - auto e quota 100 : ritocchi da 1 miliardo : Rischia di diventare salato il conto del restyling al Senato della Manovra da 119 articoli, bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, sul quale è già cominciata da giorni una complicata e dura partita all’interno della maggioranza