Queste canzoni di Natale fanno venire voglia di fare sesso a tutti

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 29 novembre 2019) Concordiamosul fatto che ledisiano la parte peggiore della stagione delle Feste: iniziano a metterle ovunque da metà novembre e, a metà dicembre, siamo già stufi, vorremmo poterci strappare le orecchie per non dover continuare a sentir parlare della renna Rudolf, del pesce nel fiume (i messicani sanno di cosa stiamo parlando) e degli elfi di Babbo. Ma in fondo, quellehanno una funzione NSFW (inadatta per il lavoro, ndt) e rientrano tra i motivi per cui le personepiù. No, non è una leggenda o una frottola, il National Center for Health Statistics ha scoperto che ci sono più nascite nei mesi di settembre (questo è il mese che registra più nascite ogni anno) e agosto, il che significa chequei neo genitori hanno fattonei giorni di. In effetti, un sondaggio ha rilevato ...

Fiorello : 'Sobrietà, Fiorello... ridimensioniamo queste canzoni del passato!' #vivaraiplay - xyuzuruxhanyux : allora...nel mio paesino c'è sto rapper/trapper che canta ecc...ma veramente c'è gente che ascolta queste canzoni e… - manumarty7196 : RT @Fiorello: 'Sobrietà, Fiorello... ridimensioniamo queste canzoni del passato!' #vivaraiplay -