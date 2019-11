Pronostici Serie A | i consigli di CalcioWeb per la 14ª giornata | impegni alla portata per

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019)A – Domani si apre il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano. Sabato tranquillo rispetto ad una domenica che vede impegnate tutte le big. Sfide ‘’, a partire da Juventus-Sassuolo delle 12.30 per finire a Verona-Roma delle 20.45. Lunedì cerca conferme il Cagliari contro la Sampdoria Di seguito, idella redazione diper le dieci partite in programma. BRESCIA-ATALANTA: 2 + OVER – Derby lombardo che si prospetta acceso e già molto importante, specie per il Brescia. Recente cammino delle Rondinelle disastroso, e l’avversario di domani non è dei migliori. Atalanta macchina da gol, possibile 2 + Over. GENOA-TORINO: UNDER – In riferimento ai recenti risultati, non impossibile assistere ad una gara bloccata e giocata sul filo dei nervi. FIORENTINA-LECCE: 1 – Salentini meglio in ...

