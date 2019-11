Milano Uomo investito e ucciso da un tram in via Bignami

Milano : aiuole con palme restano in Piazza Duomo per prossimi tre anni : Milano, 29 nov. (Adnkronos) – Le aiuole di Piazza Duomo, con palme e banani, rimarranno così come sono per i prossimi tre anni. è l’esito del bando di sponsorizzazione promosso dall’amministrazione comunale di Milano per la cura delle aiuole a ovest della Piazza a partire dal 1 gennaio 2020. La proposta vincitrice, presentata da Starbucks, “prevede il sostanziale mantenimento delle piante e delle essenze presenti, ...

Tragedia a Milano : uomo travolto e ucciso dal tram : Un uomo è morto dopo essere stato investito da un tram alla periferia di Milano, all’altezza di via Bignami. La Tragedia è avvenuta alle 19.20. La dinamica non è stata ancora ricostruita con precisione dalla polizia locale che sta effettuando i rilievi. L'articolo Tragedia a Milano: uomo travolto e ucciso dal tram sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano - influencer in auto in Piazza Duomo : il video sui social mette nei guai il conducente : Passano in auto sotto al Sagrato del Duomo di Milano e finiscono nei guai. Si è trattato di un gioco, una sfida, un modo per gridare al mondo di poter fare tutto. La bravata di un gruppo di giovani è costata cara al conducente dell’auto che è stato arrestato dopo la diffusione di diversi filmati sui social Ad essere coinvolto è stato un 49enne amico di una ragazza, Asia Gianese, che si professa ‘influencer’, che ha deciso di ...

Milano : rissa tra 30 persone in Duomo - in 3 segnalati alla Procura : rissa a Milano a pochi passi dal Duomo: ad affrontarsi circa 30 persone, che sono passati in pochi istanti dalle parole ai fatti. Botte, lanci di bottiglie e sedie tra gli sguardi attoniti di tanti cittadini milanesi e turisti. Dopo la mega rissa, i partecipanti si sono dispersi dandosi alla fuga, ma le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarne tre: si tratta di cittadini tunisini, uno di 18 anni e due di 17, entrambi sono stati ...

Milano - guardia giurata accoltella per 'gioco' un collega alla schiena vicino al Duomo : Episodio controverso ieri pomeriggio a Milano, precisamente vicino al Duomo, dove una guardia giurata di 30 anni ha accoltellato un collega 24enne. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, pare si sia trattato di un gioco finito male. I due, infatti, sono stati concordi nel dichiarare agli agenti della Polizia di Stato che stessero solo facendo un gioco, e che quindi si è trattato di un incidente che non era assolutamente previsto. ...

Milano - piazza Duomo gremita per il Volo - : Paolo Giordano Alla Mondadori di piazza Duomo a Milano, durante la presentazione del nuovo album The Best of 10 Years, i ragazzi de Il Volo si sono esibiti in un mini-live. Tra gli applausi dei fan C’erano migliaia di persone (dicono circa 15mila) in piazza Duomo a Milano per seguire i tre ragazzi del Volo mentre cantavano qualche brano dal vivo. In quello che ormai è il “rituale” più frequente nel pop, ossia il “firmacopie”, si sono ...

Milano - uomo accoltellato da ergastolano che nel '79 uccise tre carabinieri : Dramma sfiorato nella sera di ieri 9 novembre a Milano, precisamente in un ascensore dell'ospedale San Raffaele, dove un pregiudicato di 60 anni, Antonio Cianci, ha aggredito a coltellate un 79enne che ora si trova ricoverato in gravi condizioni presso lo stesso nosocomio. L'anziano comunque non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, pare che il malfattore volesse rapinare l'anziano, che però ha ...

Milano - Antonio Cianci killer in permesso premio accoltella un uomo in un parcheggio. Quei tre carabinieri assassinati quarant’anni fa : L’autore del gesto è Antonio Cianci, che nel 1979 aveva ucciso tre carabinieri a Melzo. L’aggressione all’ospedale San Raffaele: il ferito è grave ma non in pericolo di vita

