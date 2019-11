LIVE Sci di fondo | Sprint Ruka 2019 in DIRETTA Delusione azzurra | Pellegrino | Laurent e

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembedit snippet=”adsense-articolo” 14.08: Appuntamento a domani per le prime gare distance. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 14.07: Gli azzurri, dopo una mattinata trionfale in qualificazione, patiscono neve e sci non preparati a dovere ed escono tutti di scena ai quarti di finale. Ci sarà tempo per rfiarsi: la condizione appare buona 14.06: Norvegia padrona, come sempre, nellaa tecnica classica. In campo femminile vince Falla, in campo maschile vince Klaebo: tutto secondo programma 14.05: Doppietta norvegese! Klaebo domina e vince per distacco, secondo posto per Golberg e terza piazza a sorpresa per il francese Jouve che lascia giù dal podio Bolshunov, quarto e Iversen, quinto 14.04: Klaebo se ne va come da programma in salita 14.02: partita la finale! 14.00. E’ il momento della finale maschile con i ...

