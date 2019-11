Le monetine più famose nel calcio

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 29 novembre 2019). L’unico rischio corso dalla Roma nella partita contro il Basaksehir è arrivato poco dopo l’inizio della ripresa, quando un accendino lanciato dagli spalti dello stadio Fatih Terim a Istanbul ha colpito in testa Lorenzo Pellegrini mentre si preparava a battere und’angolo. Il centrocampista giallorosso ha rimediato un taglio ed è stato costretto a una fasciatura (ma niente punti), con l’arbitro che ha sospeso il match per cinque minuti prima della ripresa del gioco, con lo stesso Pellegrini che senza paura è tornato nello stesso spicchio di campo per calciare il corner. Probabile che la Uefa prenderà dei provvedimenti nei confronti del club turco per un episodio che non si dovrebbe mai vedere su un campo dima che, al tempo stesso, è successo tante volte in passato e succederà, purtroppo, anche in futuro. Oltre alle, fumogeni e testa di maiale Il ...

