L’addio di Eniola Aluko alla Juve apre gli occhi sul nostro razzismo quotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Fa meno notizia perché prima ancora che razzista, l’Italia è maschilista. Ma l’annuncio proveniente da Torino, a proposito delal clubntus della calciatrice nigeriana naturalizzata britannica, è di quelle grosse, anche da un punto di vista sportivo. Un po’ il corrispettivo di un congedo dserie A maschile di Cristiano Ronaldo, per il semplice fatto che laè tra le calciatrici di punta del campionato femminile italiano – è stata capocannoniere la passata stagione, per dirne una. “A volte Torino sembra un paio di decenni indietro sul tema integrazione. Sono stanca di entrare nei negozi e avere la sensazione che il titolare si aspetti che io rubi qualcosa“, ha motivato la calciatrice. “Tante volte arrivi all’aeroporto e i cani antidroga ti fiutano come se fossi Pablo Escobar”. (Photo by Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty ...

