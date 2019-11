Hong Kong | scontro tra Italia e ambasciatore cinese Di Maio | “Ottimi rapporti con

Cina attacca i politici italiani per conferenza su Hong Kong. Farnesina : “Ingerenza inaccettabile” : "Joshua Wong ha distorto la realtà, legittimato la violenza e chiesto l'ingerenza di forze straniere negli affari di Hong Kong. I politici italiani che hanno fatto la videoconferenza con lui hanno tenuto un comportamento irresponsabile": così l'Ambasciata Cinese a Roma ha criticato i politici italiani per aver organizzato una conferenza sulle proteste a Hong Kong. E i parlamentari chiedono a gran voce una replica dal ministro degli Esteri, Luigi ...

Hong Kong : Salvini - ‘non siamo provincia cinese - abbiamo valori irrinunciabili’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Non siamo una provincia cinese (anche se magari Grillo la pensa così) e per noi Democrazia, Libertà e Diritti Umani sono dei valori irrinunciabili”. Così il leader della Lega Matteo SalviniL'articolo Hong Kong: Salvini, ‘non siamo provincia cinese, abbiamo valori irrinunciabili’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Hong Kong : Fico - ‘parole ambasciata Cina profondamente irrispettose’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Difendo e difenderò sempre il diritto dei parlamentari di esprimere le proprie opinioni e i propri giudizi politici. Le parole dell’ambasciata cinese rispetto alla conferenza stampa cui hanno preso parte esponenti politici e l’attivista Joshua Wong sono profondamente irrispettose”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, commentando la notizia secondo cui ...

Hong Kong : Scalfarotto - ‘ingerenza democratica in vita nostro Paese’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “A nessun governo o ambasciata straniera è dato di attaccare il Parlamento italiano. Il governo è sempre a disposizione per discutere i rapporti bilaterali ad ogni livello, ma non può che respingere con fermezza ogni ingerenza nella vita democratica del nostro Paese”. Lo scrive su twitter il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto. L'articolo Hong Kong: Scalfarotto, ‘ingerenza ...

Hong Kong : Formentini (Lega) - ‘Di Maio convochi ambasciatore Cina’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Il ministro Di Maio convochi urgentemente l’ambasciatore della Cina in Italia. Spieghi che in Italia la libertà di pensiero è un diritto tutelato dalla Costituzione e che il nostro Paese è alleato degli Stati Uniti anche perché strenui difensori dei diritti umani”. Lo chiede Paolo Formentini, deputato della Lega e vicepresidente della commissione Esteri della Camera.“Le parole ...

Hong Kong : Lollobrigida - ‘Fico difenda libertà espressione parlamentari’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – ‘Il presidente della Camera batta un colpo e difenda immediatamente i deputati della Repubblica italiana dal pesantissimo attacco del portavoce dell’ambasciata cinese in Italia. Roberto Fico ha il dovere e l’obbligo di stigmatizzare un simile affronto e di riaffermare con forza, quale garante della dignità, delle prerogative e della sovranità degli eletti dal popolo, il principio ...

La Cina ha definito «un grave errore e un comportamento irresponsabile» la videoconferenza dell’attivista di Hong Kong Joshua Wong al Senato italiano : Il governo della Cina, attraverso l’ambasciata cinese in Italia, ha definito «un grave errore e un comportamento irresponsabile» la decisione di alcuni parlamentari italiani di ospitare l’attivista di Hong Kong Joshua Wong, fra i leader delle proteste a favore della

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : quarta piazza per il quartetto maschile : La terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Hong Kong è iniziata senza gioie e senza podi per la Nazionale italiana. Da sottolineare ovviamente le tante assenze per le squadre di Marco Villa e Dino Salvoldi: praticamente tutti i big sono rimasti a rifiatare a casa. Prestazione comunque più che apprezzabile per il quartetto maschile di inseguimento a squadre che ha chiuso quarto: 3:56.698, crono più alto rispetto a quello ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : nulla da fare per il quartetto azzurro dell’Inseguimento a squadre maschile. Quarto posto finale : 13.56 Le finali della Velocità a squadre maschile chiuderanno questa prima giornata di gare ad Hong Kong. Paesi Bassi e Germania si giocheranno il primo posto, Francia e Nuova Zelanda il terzo gradino del podio. 13.53 Grandissimo tempo per le teutoniche che salgono sul primo gradino del podio di Hong Kong davanti alle padrone di casa cinesi. 13.52 Nella battaglia per il terzo posto della Velocità a squadre femminile, la China National Track ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : il quartetto azzurro dell’Inseguimento a squadre maschile si gioca il terzo posto : 13.40 Attenzione. Anche l’Italia perde un uomo e la Svizzera avanza. 13.39 La Svizzera ha già perso un uomo. Buona partenza degli azzurri, non aggressivi. 13.38 A difendere i colori italiani la punta Francesco Lamon con Davide Plebani, Michele Scartezzini e Carlo Alberto Giordani. 13.37 Ed eccoci dunque alla sfida tra Italia e Svizzera!!! 13.35 Tra poco scenderanno in pista gli uomini dell’Inseguimento a squadre. Nuova Zelanda e ...

Clima : Malan - ‘giovani ricordino coetanei Hong Kong e inquinamento Cina’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – ‘I giovani di Hong Kong hanno lanciato un appello al mondo per avere sostegno nella lotta per la libertà e la democrazia brutalmente repressa dalla polizia con pestaggi e migliaia di arresti. Oggi invece, nelle città italiane e di tanti Paesi liberi occidentali tanti giovani perderanno un’altra giornata di scuola, che solo allo Stato costa 337 milioni di euro, per andare in piazza ‘contro ...

Hong Kong - rimosso assedio a Politecnico : 11.35 La polizia di Hong Kong ha rimosso l' assedio al Politecnico, diventato epicentro del movimento di protesta e teatro di violenze senza precedenti. Dopo la resa o la fuga di quasi tutti i manifestanti, la polizia è entrata nel campus devastato, dove sono state scoperte circa 4.000 molotov. Intanto il movimento prepara una protesta davanti al consolato di Londra per chiedere la difesa degli interessi dei cittadini britannici che vivono ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : l’Italia cerca punti pesanti verso Tokyo 2020 : [embedit snippet=”adsense-articolo”] Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. La rassegna cinese si è già aperta ieri con le qualificazioni dell’Inseguimento a squadre. Delle 11 formazioni maschili, la Germania ha segnato un tempo di 3’54.350 posizionandosi al primo posto, seguita dalla Nuova Zelanda e dalla Russia; mentre al quarto posto troviamo ...