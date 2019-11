Dopo Londra | L' Aia Un nuovo attacco col coltello

Planet Funk - 20 anni Dopo : "House - rock - pancia e cuore - per prenderci l'Italia siamo scappati a Londra" : Who Said, Inside All The People, The Switch, Chase The Sun. E ancora Stop Me, Lemonade, l'ondeggiante cover These Boots Are Made For Walkin', la 'partecipativa' We-People, l'evocativa e più recente All On Me. Ecco i Planet Funk, ultimi reduci di quel magico laboratorio sonoro che è stato a lungo il

Nuoto - ISL Londra 2019 : Scozzoli guida una truppa italiana in fermento - Energy Standard comanda Dopo la prima giornata : Primo giorno di gare nella tappa europea a Londra (Gran Bretagna) della ISL 2019 di Nuoto, la “Champions League” della piscina. Al via per questo weekend le quattro formazioni europee che faranno di tutto per contendersi il primato e meritarsi l’accesso alla super finale di Las Vegas (Stati Uniti) del mese di dicembre. Al termine del day-1 la formazione degli Energy Standard ha manifestato forti segnali di vitalità, concludendo ...

ATP Finals 2019 : Matteo Berrettini e la realtà di Londra Dopo una grande stagione : Matteo Berrettini, 23 anni, numero 1 d’Italia, numero 8 del mondo, primo azzurro alle ATP Finals a 41 anni da Corrado Barazzutti e 44 da Adriano Panatta (a livello di singolare), primo semifinalista Slam italiano lontano dalla terra rossa dal 1977, giocatore tra i maggiormente migliorati a livello mondiale nel panorama tennistico del 2019. La sua scheda potrebbe riassumersi soltanto qui, e invece c’è molto di più dei puri risultati, ...

Spoiler Un posto al sole 4-8 novembre : Andrea ritorna a Napoli Dopo il viaggio a Londra : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, la soap opera che tornerà in onda regolarmente da lunedì 4 novembre come sempre alle 20:45 circa per tenere compagnia ai suoi affezionatissimi telespettatori. Molti i colpi di scena che vedremo in questi episodi a partire dal viaggio decisamente turbolento in aereo di Andrea fino ad arrivare alla disperazione di Raffaele, che continua ad ...

Social impazziti Dopo aver scoperto che Meghan Markle ha girato un film a Londra : È uscita su internet una nuova chicca sulla carriera di attrice di Meghan Markle, culminata in un ruolo nella serie tv “Suits” che l’ha fatta conoscere da milioni di fan del telefilm prima ancora che per il mondo intero fosse la moglie del principe Harry e la madre di suo figlio Archie. Oltre a interpretare Rachel Zane in “Suits”, la Duchessa del Sussex ha partecipato al film "Anti-Social", un poliziesco britannico del 2015 insieme al rapper ...

Londra - due italiani condannati per stupro : in un video gli studenti ridevano Dopo la violenza : Due studenti italiani, Lorenzo Costanzo e Ferdinando Orlando, in trasferta a Londra, in Inghilterra, sono stati giudicati colpevoli per lo stupro di una donna all'interno di...