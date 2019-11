Adrian | la dedica di Adriano Celentano a Ilaria Cucchi è da brividi E il suo

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 29 novembre 2019) Solo qualche giorno fa la sentenza che l’Italia intera aspettava da dieci anni: quella su Stefanoe le percosse ricevute. Ora, per, che fu la prima a promettere giustizia a suo fratello, su quel letto d’obitorio, arriva il momento degli abbracci e della comprensione. Finalmente. Durante l’ultima puntata di, lo show in onda su Canale 5 ogni giovedì sera,ha fatto una belladi stima e affetto a. Il Molleggiato hato alla donna una delle canzoni più belle del suo repertorio: L’emozione non ha voce. Un’esibizione che ha commosso tutto il pubblico del programma, inclusa, che ha prontamente replicato al cantante su Facebook. La– che da poco è riuscita ad ottenere finalmente giustizia per la morte del fratello – si è detta onorata di un gesto del genere e non ha potuto fare a meno di ringraziare. “Grazie ...

SaCe86 : #Adrian Celentano dedica «L'emozione non ha voce» a Ilaria Cucchi: lei risponde su Facebook - emmepica : RT @Favollo2: #Adrian che dedica 'Io non so parlar d'amore' ad Ilaria Cucchi. Pelle d'oca. - giampiero661MJ : RT @acfanscommunity: Adriano Celentano dedica «L'emozione non ha voce» a Ilaria Cucchi: lei risponde su Facebook ( -