Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) Davide Bonavita, ultras dellafondatore del gruppostupisce tutti. Sul suo profilo Facebook dichiara di non avere niente a che fare con i bianconeri. Di essere stato un infiltrato in curva, undi. E che nella sua vita non è mai esistito altro che il Napoli. Davide Nouaimia Bonavita è uno degli ultras implicati nell’inchiesta denominata Last Banner condotta dalla Digos e dal gruppo criminalità organizzata della procura di Torino. Quella che lo scorso settembre ha portato all’arresto di 12 capi ultras bianconeri con l’accusa di ricattare lantus per avere favori e biglietti. Nelle carte dell’inchiesta, ricorda il portale, Bonavita appare solo quando si crea una frizione, all’interno della curvantina, tra gruppi come “Tradizione-antichi valri” e i “”. Il tema erano i cori contro i napoletani intonati dai bianconeri spesso e ...

napolista : Ultrà Juve leader dei True Boys su Fb: “Ero un cavallo di Troia. Tifo Napoli” Davide Bonavita figura nelle carte di… - juve_nomade : Ma dai.... L'ultrà 'Diabolik' a capo dei narcotrafficanti romani - Mirken1980 : @AgostinoPastore Io non mi lamento della faziosita di adani, trovo solo fastidioso che urli come un pazzo cose senz… -