Samsung rilascia Android 10 per la serie Galaxy S10 | ecco come averlo subito

Samsung - in modo del tutto inaspettato - rilascia le patch di sicurezza per due vecchi smartphone : I Samsung Galaxy A5 2017 e J5 2017 ricevono rispettivamente gli aggiornamenti di sicurezza di novembre e ottobre L'articolo Samsung, in modo del tutto inaspettato, rilascia le patch di sicurezza per due vecchi smartphone proviene da tuttoAndroid.

Samsung non batte la fiacca e rilascia la quinta beta pubblica di Android 10 con la One UI 2.0 per la gamma Galaxy S10 : Samsung pubblica la quinti beta pubblica di Android 10 con la One UI 2.0 per la gamma Galaxy S10 L'articolo Samsung non batte la fiacca e rilascia la quinta beta pubblica di Android 10 con la One UI 2.0 per la gamma Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds migliorandone la stabilità del Bluetooth : Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds migliorandone la stabilità della connessione Bluetooth. Avete già ricevuto il nuovo firmware? L'articolo Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds migliorandone la stabilità del Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia la beta di Android 10 con One UI 2.0 Beta per Galaxy Note 10 : Bastano due tap e la Beta di One UI 2.0 sarà installata anche sul vostro Galaxy Note 10/Note 10+: l'aggiornamento per ora è in rollout in Germania, quindi manca davvero poco per il nostro paese. L'articolo Samsung rilascia la Beta di Android 10 con One UI 2.0 Beta per Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia le patch di sicurezza di ottobre per quattro smartphone in Italia : Samsung ha cominciato oggi a rilasciare anche in Italia le patch di sicurezza di ottobre 2019 per Galaxy Note 10, Galaxy A80, Galaxy A8+ (2018) e Galaxy Note 10+. L'articolo Samsung rilascia le patch di sicurezza di ottobre per quattro smartphone in Italia proviene da TuttoAndroid.