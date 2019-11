Pensioni | per l' OCSE via Quota 100 e va aumentata l' età per l' uscita

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Secondo i dati 2018, la spesastica in Italia è la più alta rispetto alle altre nazioni dell'Unione Europea. È quanto affermato dal nuovo Rapporto "Pensions at a Glance 2019" elaborato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sul quadro della spesa previdenziale italiana. L'chiede l'aumento dell'età pensionabile Stando a quanto riportato dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", infatti, l'Italia resta tra i primi in classifica per la spesastica più alta visto che avrebbe già toccato il 16,2% del Pil. Tuttavia, l'età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia pari a 67 anni, ovvero, tra le più elevate rispetto agli altri paesi occidentali. L', inoltre, continua a criticare la famigerata riforma voluta dalla Lega che introduce il meccanismo del pensionamento anticipato a partire dai 62 anni di età anagrafica a cui è stato ...

borghi_claudio : @bovio_lucia Ma non dica fesserie. Ecco il voto sulla legge Fornero sul lavoro. - AleLepri : RT @RadioSavana: Questo giornalista è andato in giro per la città di #Alessandria per porre semplici domande alle #risorseINPS. Ascoltate l… - AnnaLizzy68 : RT @RadioSavana: Questo giornalista è andato in giro per la città di #Alessandria per porre semplici domande alle #risorseINPS. Ascoltate l… -