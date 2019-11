NBA – Carmelo Anthony fa chiarezza | “il mio non è un dannato farewell tour”

Fonte : sportfair

(Di giovedì 28 novembre 2019)è tornato in NBA con i Blazers per restarci: il cestista americano sottolinea come il suo non sia untourè tornato in NBA… per restare. Dopo un anno passato lontano dai parquet del basket americano, il cestista ex Knicks e Thunder si è accordato con i Blazers per tornare ufficialmente nella lega.ha iniziato col piede giusto la sua nuova avventura, totalizzando 16.6 punti + 5 rimbalzi di media a partita con il 45.3% del campo. Intervistato da The Athletic,ha spiegato di non essere tornato per fare un’ultima stagione e poi ritirarsi: “il mio non è untour di addio. Il mio amore per il gioco non è finito. Non so da dove sia nata l’idea che questo sia il mio ultimo giro, io non ne ho mai parlato: so di cosa sono capace e credo in me stesso. Quando arriverà il momento di dire addio, ...

