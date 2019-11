L’Allieva 3 | riprese iniziate | Giorgio Marchesi ci sarà | new entry Antonia Liskova e

L’Allieva 3 - riprese al via : la terza stagione sarà l’ultima : Iniziano le riprese della terza stagione de L’Allieva che sarà l’ultima Tutto pronto per la terza stagione de L’Allieva, la fortunata fiction di Rai Uno tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Dopo il successo delle prime due stagioni la serie è stata confermata per una terza stagione , che sarà l’ultima. A confermarlo il protagonista Lino […] L'articolo L’Allieva 3, riprese al via: la terza stagione sarà ...

Al via le riprese de L’Allieva 3 - si torna sul set (forse) per l’ultima volta? : Stanno per iniziare le riprese de L'Allieva 3. Dopo la conferma da parte di Alessia Gazzola, i fan della fortuna serie di Rai1 potranno sapere come proseguirà la storia d'amore tra Alice Allevi e Claudio Conforti. Secondo diverse fonti online, il primo ciak ci sarà il 25 novembre, mentre la messa in onda degli episodi è prevista nel corso del 2020. Per chi pensa a un seguito, forse deve ricredersi. In una recente intervista a Spettacolo ...