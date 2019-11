Europarlamento dichiara emergenza clima

Limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° garantendo proposte legislative e bilanci pertinenti.E' l'obettivo di una risoluzione approvata dall'con 429sì, 225no e 19 astenuti, in cui sil'tica e ambientale globale. "Una posizione ambiziosa", dice Canfin, presidente della Commissione ambiente, a ridosso del vertice Cop25 di Madrid. La Commissione ha approvato l'obiettivo di emissioni zero nel 2050, ma il Consiglio europeo è in stallo dopo il no di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca.(Di giovedì 28 novembre 2019)