Doppietta di lautaro e rete di Lukaku | Inter vince a Praga

(Di giovedì 28 novembre 2019) Un'sfortunata ma concentrata riesce a battere in extremis lo Slaviaper 3-1 e resta pienamente in corsa per ottavi Champions League

OptaPaolo : 2 - Prima di Lautaro Martínez questa sera, solo un giocatore dell'Inter aveva segnato una doppietta in trasferta in Champions League